ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan hibrit manevra lokomotifiyle dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke olduğunu açıkladı.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "milli ve yerli üretim" seferberliği doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Türkiye'nin ilk "milli hibrit manevra lokomotifi"ndeki yerlilik oranının yüzde 60'ı bulduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle üretilen Türkiye'nin yeni nesil ilk "hibrit manevra lokomotifi"nde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100'e çıkarmak olduğuna dikkati çeken Turhan, lokomotifin prototip üretiminin tamamlandığını dile getirdi.