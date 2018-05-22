Türkiye milli teknolojilerle uzayda

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından projelendirilen ve fırlatma işlemi başarıyla tamamlanan UBAKUSAT deneysel uydusunun yörüngesine sorunsuz şekilde yerleştiğini belirterek, "Amatör telsiz haberleşmesinin yanı sıra pek çok bilimsel deney için kullanılacak UBAKUSAT, güneş ve gölgede uzay ortamındaki elektron yoğunluğunu ölçecek." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığına bağlı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile İTÜ tarafından geliştirilen UBAKUSAT'ın 3 Nisan gecesi saat 23.30'da Florida Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiğini bildirdi.

Söz konusu fırlatmanın, Elon Mask'a ait Space X firmasının Falcon 9 roketiyle yapıldığı bilgisini veren Arslan, "Roketle uzaya gönderilen kargo kapsülünde, UBAKUSAT'ın yanı sıra İTÜ tarafından geliştirilen ve uzay radyasyonuna karşı zırh malzemesi olarak kullanılacak 'canlı polimeri' de test amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdik." diye konuştu.