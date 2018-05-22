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Türkiye milli teknolojilerle uzayda

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Bakanlığımız ile İTÜ tarafından projelendirilerek uzaya gönderilen UBAKUSAT deneysel uydusu, yörüngesine yerleşti" - "Amatör telsiz haberleşmesinin yanı sıra pek çok bilimsel deney için kullanılacak UBAKUSAT, güneş ve gölgede uzay ortamındaki elektron yoğunluğunu ölçecek"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından projelendirilen ve fırlatma işlemi başarıyla tamamlanan UBAKUSAT deneysel uydusunun yörüngesine sorunsuz şekilde yerleştiğini belirterek, "Amatör telsiz haberleşmesinin yanı sıra pek çok bilimsel deney için kullanılacak UBAKUSAT, güneş ve gölgede uzay ortamındaki elektron yoğunluğunu ölçecek." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığına bağlı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile İTÜ tarafından geliştirilen UBAKUSAT'ın 3 Nisan gecesi saat 23.30'da Florida Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiğini bildirdi.

Söz konusu fırlatmanın, Elon Mask'a ait Space X firmasının Falcon 9 roketiyle yapıldığı bilgisini veren Arslan, "Roketle uzaya gönderilen kargo kapsülünde, UBAKUSAT'ın yanı sıra İTÜ tarafından geliştirilen ve uzay radyasyonuna karşı zırh malzemesi olarak kullanılacak 'canlı polimeri' de test amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdik." diye konuştu.

Arslan, bu materyallerin, açık uzay şartlarında test edileceğinin altını çizdi. Kenetlenmenin 4 Nisan'da başarıyla gerçekleştiğini aktaran Arslan, UBAKUSAT uydusunun ise 11 Mayıs gecesi yörüngesine başarıyla yerleştirildiğini anlattı.

UBAKUSAT uydusu ve diğer deney malzemelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra Japonya'ya ait Kibo Uzay Modülü'nden yörüngeye bırakıldığını belirten Arslan, söz konusu uydunun amatör telsiz haberleşmesinin yanı sıra pek çok bilimsel deney için kullanılacağını kaydetti.

Arslan, bu doğrultuda öncelikli olarak VHF/UHF bantlarında çalışan bir transponder (alıcı-verici) görevini yerine getireceğine işaret etti. UBAKUSAT uydusunun ikincil görev olarak ise güneş ve gölgede uzay ortamındaki elektron yoğunluğunu ölçeceğini ifade ederek, uydu üzerinde ayrıca 3 eksende ölçüm yapan manyetometre (manyetik alan ölçümü), dönü ve ivme ölçerlerin bulunduğunu bildirdi.

- "Çalışmalarımızı Türkiye Uzay Ajansı ile taçlandıracağız"

Arslan, 3,25 kilogram ağırlığındaki "küçük dev uydunun" mekanik yapısı, görev bilgisayarı ve uydu haberleşme birimlerinin tamamının proje kapsamında yerli olarak geliştirildiğinin altını çizerek, en az bir yıl süreyle yörüngede kalarak, görevini başarıyla yerine getirmesini planladıklarını kaydetti.

Tamamen yerli olarak üretilen sistemleri açık uzay ortamında test etme imkanını da sahip olacaklarını da vurgulayan Arslan, "Söz konusu test süreci, Türkiye'nin kendi uzay teknolojilerini geliştirmeye başlaması açısından büyük önem taşıyor. Bu sistemler hem kendi uzay teknolojimizi hem de nükleer teknolojimizi geliştirmemize vesile olacak. Bu ürünleri kendi nükleer denizaltılarımızı üretmekte dahi kullanabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, söz konusu materyallerin başarıyla testlerden geçmesinin, Türkiye'ye bu alanda sınıf atlatacağını vurgulayan Arslan, uzay ve uydu çalışmalarını yakında Türkiye Uzay Ajansı ile taçlandıracaklarını söyledi.

Ajansın kurulmasına ilişkin yasal altyapı hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldiklerine işaret eden Arslan, "Geçmişte elde ettiğimiz deneyimlerimizi yeni teknolojilerimizle üst seviyeye çıkaracağız. Tüm çalışmaları, Ajans altında toplayarak uydu üretip, uzaya astronot gönderen bir ülke olacağız." diye konuştu.

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Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İTÜ UBAKUSAT Ulaştırma uydu

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