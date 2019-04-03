FİNANS

"Türkiye Müslüman ülkeler arasında en ileri düzeydekilerden birisidir"

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 12:52 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Türkiye, bütün sorunlarına rağmen Müslüman ülkeler arasında en ileri düzeydekilerden birisidir" - "Balkanlar'dan Çin'e kadar olan coğrafyada sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin hepsinde birden başarı yakalamış tek ülke Türkiye'dir"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin bütün sorunlarına rağmen Müslüman ülkeler arasında en ileri düzeydekilerden birisi olduğunu belirterek, "Balkanlar'dan Çin'e kadar olan coğrafyada sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin hepsinde birden başarı yakalamış tek ülke Türkiye'dir." dedi.

Çetin, ATSO'nun 137. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meclis salonunda gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin ekonomisiyle, siyasi sistemiyle, demokrasisiyle, kentleriyle, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefinde büyük adımlar attığını dünyaya göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan 83 milyon insanın, yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşın, Balkanlar'dan, Çin'e kadar uzanan coğrafyadaki Tür dünyasının, Türkiye Cumhuriyetinin başarılarıyla gurur duyması gerektiğine işaret eden Çetin, "Türkiye, bütün sorunlarına rağmen Müslüman ülkeler arasında en ileri düzeydeki ülkelerden birisidir. Balkanlar'dan Çin'e kadar olan coğrafyada sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin hepsinde birden başarı yakalamış tek ülke Türkiye'dir. Elbette, demokraside ve ekonomide çok daha ileri düzeyde olmamız gerekirdi ama geldiğimiz noktanın değerini bilmeli, sorunlarımızı konuşmalı ve yeni bir atılım sürecine girmeliyiz."

Türk demokrasisinin 31 Mart Pazar günü önemli bir sınavdan geçtiğine değinen Çetin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti liderlerinin yapıcı, gerilimi azaltan ve demokrasiyi güçlendirici bir yaklaşım sergilediklerini bildirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Çetin, milletin kaybedeni olmayan, birleştirici, gerilimi azaltıcı bir seçim sonucuna imza attığını ifade etti.

- "Ayrımcılığı bırakarak iş birliğiyle çalışmayı öğrenmeliyiz"

Çetin, dijital çağda başarının koşulunun uzlaşmaya dayanan iş birliği kültürü olduğunu vurguladı. Tarım toplumunda sadakatin, sanayi toplumunda liyakatin, sanayi sonrası dijital toplumda ise iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Çetin, "Bu nedenle her tür ayrımcılığı bırakarak uzlaşma ve iş birliğiyle çalışmayı öğrenmeliyiz." dedi.

Demokrasinin ve kalkınmanın kentlerden başladığını dikkate alarak yeni bir yerel yönetim sisteminin kurulması gerektiğini anlatan Çetin, bakanlıkların valiliklere ve belediyelere yetki devri yapmasının, belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun da parti delegesi değil, sivil toplum kuruluşu delegesi olmasının fayda sağlayacağını söyledi.

Antalya'nın tarihine Türkiye Cumhuriyet tarihinin gurur kaynağı olacak bir başarı hikayesi olarak bakılabileceğini aktaran Çetin, "Antalya olarak turizmde, tarımda, hatta bazı sanayi dallarında geldiğimiz nokta kesinlikle önemli bir başarıdır. ATSO, 137 yıllık geçmişiyle bu başarı hikayesine her zaman katkı sağlamıştır. Odamız, Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları arasında en ileri, en başarılı odalar arasındadır." diye konuştu.

Törende, ATSO'da 10 yıl görev yapmış meclis üyelerine, ATSO'ya gerçek ve tüzel kişi olarak kayıtlı en eski faal üyelere ve 2017 yılı itibarıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde ilk üç sırada yer alan üyelere plaket verildi.

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyorNASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)
Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATSO Davut Çetin kuruluş yıl dönümü plaket tören

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Renault'dan 30 bin TL peşinat ve bin 500 TL'den başlayan taksit fırsatı

Renault'dan 30 bin TL peşinat ve bin 500 TL'den başlayan taksit fırsatı

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

2019'un en yüksek seviyesinde!

2019'un en yüksek seviyesinde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Kapıkule'de rekor TIR çıkışı

Kapıkule'de rekor TIR çıkışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.