Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Kurulduğumuz 1999 yılından itibaren misyonumuz hep aynı oldu; “Türkçe konuşan birey ve kurumların internet üzerinden ihtiyaçlarını daha kolay, etkili ve ekonomik olarak karşılamalarını sağlamak”. Diğer firmalar her gün stratejilerini revize ederken, Mynet bıkmadan bu misyona odaklandı. İnternet gibi kaygan bir zeminde ayakta kalmak için kullanıcılarımızı çok iyi dinledik. Onların talepleri doğrultusunda “en iyi” ürünü, “en hızlı” biçimde çıkarmayı hedefledik.

"HEDEFLERİNE ULAŞTI"

“Hedeflerinize ulaşabildiniz mi” sorusuna “kesinlikle evet” cevabı verebilirim. Bugün Mynet’i Türk internet kullanıcılarının yüzde 60’ı günlük düzenli kullanıyor. Türkiye’nin en büyük internet portalı olma konusunda iddialıyız.

Türkiye’de şu anda internete ulaşabilen kişi sayısı yaklaşık 7 milyon ve bu kullanıcıların 4,2 milyonu Mynet e-posta hizmetinden yararlanıyor. Ayda en az 1 kez e-posta hesaplarına ulaşıp, kontrol ediyorlar. Her ay 4,5 milyon tekil kullanıcı Mynet üzerinden çeşitli hizmetler alıyor. Bu kullanıcı sayısı Mynet’in en büyük gücünü oluşturuyor.