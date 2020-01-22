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  4. Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 00:31 | Son Güncelleme

Emre Kurttepeli, Mynet.com’u 1999’da 1 trilyon TL yatırım ile kurmuştu. O zaman çoğu insan onun riskli bir girişim yaptığını düşünüyordu. Kendisiyle yapılan ilk söyleşilerden birini ben yapmıştım. Emre Kurttepeli’nin babası da İpragaz’ın kurucusu ve gerçek bir girişimcidir. Mynet, bugüne dek krizlere ve internetin gelişminin sekteye uğramasına rağmen yoluna devam etti. Çoğu şirket kaybolup giderken ayakta kalmayı başardı.

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Kurulduğumuz 1999 yılından itibaren misyonumuz hep aynı oldu; “Türkçe konuşan birey ve kurumların internet üzerinden ihtiyaçlarını daha kolay, etkili ve ekonomik olarak karşılamalarını sağlamak”. Diğer firmalar her gün stratejilerini revize ederken, Mynet bıkmadan bu misyona odaklandı. İnternet gibi kaygan bir zeminde ayakta kalmak için kullanıcılarımızı çok iyi dinledik. Onların talepleri doğrultusunda “en iyi” ürünü, “en hızlı” biçimde çıkarmayı hedefledik.

"HEDEFLERİNE ULAŞTI"

“Hedeflerinize ulaşabildiniz mi” sorusuna “kesinlikle evet” cevabı verebilirim. Bugün Mynet’i Türk internet kullanıcılarının yüzde 60’ı günlük düzenli kullanıyor. Türkiye’nin en büyük internet portalı olma konusunda iddialıyız.

Türkiye’de şu anda internete ulaşabilen kişi sayısı yaklaşık 7 milyon ve bu kullanıcıların 4,2 milyonu Mynet e-posta hizmetinden yararlanıyor. Ayda en az 1 kez e-posta hesaplarına ulaşıp, kontrol ediyorlar. Her ay 4,5 milyon tekil kullanıcı Mynet üzerinden çeşitli hizmetler alıyor. Bu kullanıcı sayısı Mynet’in en büyük gücünü oluşturuyor.

"KENDİ KENDİNİ FİNANSE EDİYOR"

2004 yılı başından itibaren Mynet, kendi kendini finanse eden bir yapıya ulaştı. Vurgulamak istediğim bir diğer önemli nokta Ar-Ge faaliyetlerine verdiğimiz önem. Gelirimizin önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Sunduğumuz servis ve teknolojilerin neredeyse tamamını kendi bünyemizde ürettik. Ar- Ge faaliyetlerini daha etkin yürütmek üzere İTÜ Teknokent’in yeni açılacak binasında 1.500 metrekare yer kiraladık.

GELECEK PLANLARI

Hızlı internet son 6 ayda yaygınlaşmaya başladı. Bizde stratejik olarak geniş bant internet servislerine ağırlık vereceğiz. Bu kategorinin içinde oyun, müzik ve film hizmetleri yer alacak. Reklamverene geniş bant tv reklamları gösterebilme ve bunları hedef kitlesine giren kullanıcılara ulaştırabilmesine imkan veren ürünler sunacağız. İki yıl önce internet servislerinin “ücretli” ve “ücretsiz” olarak iki katman halinde gelişeceğini tahmin etmiştik. Tahminimiz doğru çıktı, portal servisleri “karma” model olarak gelişti. Orta dönem stratejimiz bu yapıyı koruyarak servis gamımızı genişletmek.

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Mynet.com,

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