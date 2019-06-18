FİNANS

Türkiye, nisanda AB ile 827,7 milyon avro ticaret fazlası verdi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Nisan ayında AB'ye 6 milyar 894,8 milyon avroluk ihracat yapan Türkiye, AB'den 6 milyar 67,1 milyon avroluk ithalat gerçekleştirdi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye, nisanda Avrupa Birliği (AB) ile 827,7 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, nisan ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 894,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 67,1 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, nisanda 827,7 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.

Türkiye'nin AB ile ticaret fazlası geçen yıl ağustosta 746 milyon avro, eylülde 467,8 milyon avro, ekimde 1 milyar 722 milyon avro, kasımda 1 milyar 485,9 milyon avro ve aralıkta 765,3 milyon avro, bu yıl ise ocakta 1 milyar 783,7 milyon avro, şubatta 823 milyon avro ve martta 109 milyon avro oldu.

Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında AB'ye yaklaşık 27 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 23,5 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 4 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 3,5 milyar avro geçti.

Öte yandan, AB'nin nisan ayında toplam ihracatı 171,1 milyar avro, ithalatı da 169,7 milyar avroya ulaştı. AB, nisan ayında yaklaşık 1,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise nisan ayında toplam ihracatı 192,9 milyar avro, ithalatı da 177,2 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 15,7 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

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AB Eurostat ihracat ithalat ticaret ticaret fazlası türkiye

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