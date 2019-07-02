"Türkiye ortalamasının 4 katı ihracat gerçekleştirdik"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten yılın 6 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar 610 milyon 909 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, artış oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katı olduğunu bildirdi.

Ünverdi, ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Gaziantep'in ihracat üssü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, geçen yıl ocak-haziran döneminde 3 milyar 344 milyon 635 bin dolar olan ihracatın, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 610 milyon 909 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Haziran ihracatında Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geçen yıla göre yüzde 11,2 gerileme görüldüğünü ifade eden Ünverdi, ancak iş günü sayısının geçen yılın haziran ayında olduğu gibi tam hesaplandığında ihracatta aylık bazda önemli bir artışın olduğunun rahatlıkla fark edilebileceğini belirtti.

Ünverdi, Gaziantep'ten geçen yılın haziran ayında 483 milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 5 iş günü bayram tatiline denk gelmesine rağmen 429 milyon 38 bin dolar ihracat yapıldığını vurguladı.