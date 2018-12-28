Türkiye otel doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) "Kasım 2018 Ülke Performans Raporu"na göre, 2018 yılı 11 aylık performanslarda Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektöründe doluluk ve fiyat artışı sürüyor. TÜROB, Türkiye’nin Kasım 2018 otel doluluklarının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak yüzde 63,7 olarak kaydedildiğini açıkladı. Ocak-Kasım 2018 döneminde de doluluklar yüzde 10,3 artarak yüzde 66,7’ye yükseldi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Kasım 2018 Ülke Performans Raporu"nda yer alan verilere göre, 2018 yılı 11 aylık performanslarda Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu.

Konaklama sektöründe fiyat artışı da devam etti. Buna göre kasım ayında Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 13,9 artışla 63 avro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 15,6 artışla 40,1 avroya yükseldi.