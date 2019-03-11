FİNANS

Türkiye otomotiv sektörü 4 Nisan’da Automechanika İstanbul’da buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları, 4-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Automechanika İstanbul’da bir araya gelecek.

İstanbul, 11 Mart (DHA) - Türkiye otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları, 4-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Automechanika İstanbul’da bir araya gelecek.
Frankfurt ve Shanghai’dan sonra otomotiv sektörünün en büyük üçüncü fuarı olarak görülen Automechanika İstanbul 2019 kapsamında, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım da konuşma yapacak.
Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen derneklerinden OSS (Otomotiv Satış Sonrası Ürün Ve Hizmetleri Derneği) Başkanı Rıza Şahin, TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, TOBFED (Tüm Otomotiv Bakım Denekleri) Başkanı Serkan Bakırtaş, TEHAD (Tüm Elektrikli ve Hibrit Araçlar Deneği) Başkanı Berkan Bayram, AUSDER (Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği) Başkanı Erol Yanar, AKÜDER (Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar, TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Serkan Yazıcı ve Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu da etkinliğine konuşmacı olarak katılacak.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendiTUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

9 yılın en düşüğünü gördü

9 yılın en düşüğünü gördü

Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.