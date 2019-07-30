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"Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında. Karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil" - "Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımı 1 milyar dolar, Pakistan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımlarıysa 600 milyon dolar"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında. Karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil." dedi.

"Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu"nun tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan Achakzai, Türk ve Pakistan tarafı Eş Başkanları ve üyelerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıdaki konuşmasına, bugün Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait askeri uçağın Ravalpindi şehrinde düşmesi dolayısıyla şehit olanları anarak ve baş sağlığı dileyerek başladı.

Türkiye ve Pakistan'ın, yüzyıllardır güçlü tarihsel ve kültürel bağlara sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Pakistan ne zaman sorunla karşılaşsa, o Türkiye'nin de sorunudur, Türkiye de, ne zaman bir sorunla karşılaşsa, her zaman Pakistan'ın desteğini gördük. İki halk birbirini seviyor. Bu nedenle, birbirimizi destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bir çok alanda iş birliği yapıyoruz ve bölgesel kalkınma projelerinde birlikte çalışıyoruz ama maalesef ekonomik iş birliğini istediğimiz seviyeye getiremedik.

Kardeşler arası rakamlara bakıldığında insan üzülüyor. bir çok platformda beraberiz. Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında. Karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımı 1 milyar dolar, Pakistan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımlarıysa 600 milyon dolar."

- "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor"

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Pakistan, her alanda yakın ilişki ve iş birliği içinde ama rakamlarımız denizde bir damla su gibi, potansiyelleri göstermiyor, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor." dedi.

Rakamların yukarıya çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu konuda kendilerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. İki ülke arasında vize sorunun çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Özellikle iş dünyaları olarak, bu vize sorunundan kurtulmamız lazım. Böylece daha fazla yatırım ve daha fazla karşılıklı ticaret yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki başarılarını anımsatarak, özellikle de Pakistan-Çin ekonomi koridoru kapsamındaki alt yapı yatırımlarında, Türk müteahhitlerin daha fazla iş alması gerektiğini aktardı.

- "Pakistan'ın ekonomik ilişkilerinin geliştirmesi, ticaret ağının geliştirilmesi ile yapılabilir"

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan Achakzai, iki ülke arasındaki potansiyelin yüksekliğine işaret ederek, bunun harekete geçirilmesi adına bazı eksikler olduğunu söyledi. Achakzai, ilişkinin daha ileri taşınması, ticaret hacminin artırılması için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem Körfez'de hem de Orta Asya'da bir çok fırsat var, bunu iş birliği ile yapabiliriz. Bilgi paylaşımı olmazsa, yatırım, ticaret ve sanayi iş dünyası arasındaki etkileşim olmazsa, ikili iş birlikleri arzu edilen seviyeye çıkarılamaz. İki ülke en hızlı şekilde dostluğunu en yüksek seviyeye çıkardı. Türkiye ve Pakistan, pazarlarını birbirine açarak ticari faaliyetlerini yürütüyor ama bu durum rakamlara pek yansımıyor ne yazık ki. Pakistan'ın endüstriyel, ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirmesi, ticaret ağının geliştirilmesi ile yapılabilir. İkili iş ilişkileri, ticaret, iki ülke arasında gelişirse, bu durum rakamlara yansıyacak ve rakamlar yukarılara çıkacaktır."

Toplantıya 50'ye yakın Türk ve Pakistanlı şirket katıldı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

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