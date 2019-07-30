FİNANS

Türkiye-Paraguay Çalışma Yemeği

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile beraber Türkiye ile Paraguay arasındaki kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız" - "Müteahhitlerimiz Latin Amerika'da çok az iş aldı. Müteahhitlerimizin toplam 25 projede 975 milyon dolarlık iş hacmi var" - Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer: - "Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyeli var"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile beraber Türkiye ile Paraguay arasındaki kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İstanbul Hizmet Binasında düzenlenen Türkiye-Paraguay Çalışma Yemeğinde konuşan Pekcan, iş adamlarının önündeki her türlü engeli kaldırmaya ve onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"2018 yılının aralık ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Paraguay'a gittiğimizde bu ilişkiler için ilk zemini hazırlamış olduk. Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile Paraguay'da bir araya geldiğimiz zaman ilişkilerimize aynı perspektiften baktığımızı aynı vizyona sahip olduğumuzu, bu ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere yansıması yönünde de aynı hedeflere sahip olduğumuzu gördük. Bizim Paraguay ve Latin Amerika ile bazı benzerliklerimiz var. Kültürel açıdan Türk dizilerinin Latin Amerika'da çok ilgi görmesi kültürel benzerlikten kaynaklanıyor.

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile beraber Türkiye ile Paraguay arasındaki kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız. Yeter ki iş adamlarımız karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine ve karşılıklı yatırımlarımızın arttırılmasına hazır olsunlar. Türkiye ile Paraguay arasındaki ihracata baktığımız zaman yüzde 80'ini demir-çelik ve soya kapsıyor. Bu ürünleri daha fazla çeşitlendirmek ve derinleştirmek iş dünyasının elinde. Bizde onlara destek vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil, hazır giyim, beyaz eşya, şekerleme ve bisküvide, çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında. Bizde aynı zamanda Paraguay ürünlerinin ithalatçısı ve dağıtıcısı konumunda olmaya hazırız."

- "Türk müteahhitleri Latin Amerika'da çok az iş aldı"

Pekcan, Türk müteahhit firmalarının dünyada ikinci sırada olduğunu ancak Türk müteahhitlerinin Paraguay'da Amerika Büyükelçiliği hariç iş almadığının altını çizdi.

Türk müteahhitlerinin Latin Amerika'da da çok az iş aldığını belirten Pekcan, "Müteahhitlerimizin toplam 25 projede 975 milyon dolarlık iş hacmi var. Bundan sonraki mevcut projelerde de hem Türk müteahhitleri hem de Paraguaylı firmalarla beraber yer alabilecekleri hatta üçüncü ülkelerde de beraber iş birliği yapabileceklerini düşünüyoruz." dedi.

Paraguay'ın dünyanın en büyük su kaynaklarına sahip olduğunu kaydeden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji alanında da iş birliği yapmamız için büyük imkanlar bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla her iki ülkede büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmıştır. Latin Amerika'da hemen her ülkede artık Türk büyükelçiliği bulunmaktadır. Ticaret müşavirliklerimizin de sayısını arttırıyoruz. İş birliklerimizin sayısını arttırıyoruz. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması görüşme önerilerimiz başlamıştı. Umuyoruz Paraguay'ın başkanlığında bu görüşmeleri karşılıklı olarak daha hızlandırırız. Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Bunun dışında Kolombiya, Meksika ve Peru ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında 5 ülke ile de yatırımların karşılıklı korunması ve teşviği anlaşmamız var. Biz bakanlar olarak hazırız. Siyasi irade hazır. Başkanlarımız hazır. İş dünyası sıra sizde."

- "Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyeli var"

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ise "Elimizde çok büyük fırsatlar var. Ekonomimizi birleştirme şansımız var. MERCOSUR gerçekten çok büyük bir pazar. İçerisinde çok büyük fırsatlar var. Dolayısıyla Türkiye'den ürünler ithal edilebilir. Yine aynı zamanda üretim yapılabilir." şeklinde konuştu.

Siyasi iklimlerden yararlanarak iki ülke arasındaki iş birliğini arttırmak istediklerini belirten Cramer, Türkiye'den Paraguay'a diziler geldiğini ve bunun sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıyabildiklerini kaydetti.

Cramer, "Diziler yetmez. Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyeli var. Türkiye'nin nasıl kalkınma ivmesi yakaladığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türk müteahhitleri bugüne kadar 390 milyar dolarlık, 9 bin 700 adet projeyi başarıyla üstlendi"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş dünyasında, TOBB camiasından gelen, çok başarılı bir girişimci ve yönetici olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Kadın Girişimciler Kurulu'nda Pekcan ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Onun emekleri ve vizyonuyla Kadın Girişimciler Kurulumuz gelişti, büyüdü ve pek çok kadın girişimciyi iş hayatına kazandırdı. Şimdi de bakanımız liderliğinde, Paraguay'la daha fazla iş ve yatırım yapmayı amaçladık." dedi.

TOBB olarak, Türkiye'deki özel sektörün tamamını temsil eden çatı kuruluş olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de faaliyet gösteren, her sektördeki, yerli ve yabancı, küçük ve büyük, tüm firmalar bizim üyemizdir. Hizmet kapasitemiz ve yaptığımız işler bazında, dünyanın en gelişmiş, ilk üç oda sisteminden birisiyiz. Ayrıca, bütün küresel iş örgütlerinin de içinde ve yönetimindeyiz. Milletlerarası Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesiyim. Avrupa Odalar Birliği Eurochambers'ın, İslam Odalar Birliğinin ve Asya Pasifik TSO Federasyonunun da başkan yardımcısıyım.

Paraguay'ın da üyesi olduğu, Latin Amerika Ticaret Sanayi Odaları Birliğinde (AICO) gözlemci olarak yer alıyoruz. Türk iş dünyası olarak, Paraguay da dahil olmak üzere, MERCOSUR üyeleriyle, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aramızda pek çok alanda işbirliği olanakları bulunduğuna inanıyorum. Bu itibarla Paraguay, bizim için, önemli potansiyel ticaret ortağı konumundadır. Paraguay ve bölge ülkeleriyle ticaretimizin artırılmasına yönelik en önemli enstrümanlardan birisi Serbest Ticaret Anlaşmasıdır. Türkiye ile MERCOSUR arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine tekrar başlanması ve söz konusu anlaşmanın biran önce tamamlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Paraguay'ın da destek vermesini bekliyoruz."

Türkiye ve Paraguay arasında, ticaretin yanı sıra, tarım, altyapı, enerji, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri gibi birçok alanda, iş birliği potansiyeli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yurt dışı müteahhitlik sektöründe, dünyanın en büyük 250 firması içinde, Türkiye'den 46 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığının altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, "Müteahhitlerimiz bugüne kadar 100'ü aşkın ülkede, 390 milyar dolarlık, 9 bin 700 adet projeyi başarıyla üstlendiler. Müteahhitlik firmalarımız, tüm dünyada, altyapı projelerinden sanayi komplekslerinin inşasına, birçok alanda tecrübe sahibidir. Paraguay'ın alt ve üst yapı projelerinde de yer almaya hazırız." diye konuştu.

PARTNER Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için... Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için...
THY uçuş ağına Pointe Noire eklediTHY uçuş ağına Pointe Noire ekledi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paraguay Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu türkiye

En Çok Okunan Haberler

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Sakın ücret ödemeyin

Sakın ücret ödemeyin

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Yarın sona eriyor

Yarın sona eriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY uçuş ağına Pointe Noire ekledi

THY uçuş ağına Pointe Noire ekledi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatı 2021'de devreye girecek

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatı 2021'de devreye girecek

'Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor'

'Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor'

Bakan Turhan: Küresel ölçekte lojistik üs konumundayız

Bakan Turhan: Küresel ölçekte lojistik üs konumundayız

Eroğlu: Erken kuzu kesimi 30 bin ton et kaybına neden oluyor

Eroğlu: Erken kuzu kesimi 30 bin ton et kaybına neden oluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.