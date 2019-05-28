FİNANS

"Türkiye pazarında liderliğimizi devam ettiriyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 23:27 | Son Güncelleme

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Geçen yıl Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91’ini tek başına gerçekleştirmiştik. İhracat çalışmalarımızdaki hızlı yükselişimizi 2019'un ilk aylarına da taşıdık. Geçen senenin aynı dönemine göre ilk 4 ayda 4 bin 717 adet ile ihracatımızı yüzde 21 artırırken, ilk çeyrek rakamlarına göre de yüzde 44,6 ile Türkiye pazarında liderliğimizi devam ettiriyoruz"

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, geçen yıl Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ini tek başına gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhracat çalışmalarımızdaki hızlı yükselişimizi 2019'un ilk aylarına da taşıdık. Geçen senenin aynı dönemine göre ilk 4 ayda 4 bin 717 adet ile ihracatımızı yüzde 21 artırırken, ilk çeyrek rakamlarına göre de yüzde 44,6 ile Türkiye pazarında liderliğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Özüner, TürkTraktör Erenler Fabrikası'nda düzenlenen iftarın ardından yaptığı açıklamada, şirketin kuruluşunun 65. yılının, Erenler Fabrikası'nın da faaliyete geçişinin 5. senesinin kutlandığını söyledi.

Özüner, birçok açıdan son teknoloji ile donatılmış Erenler Fabrikası'nda iş güvenliği, kalite, maliyet, bakım, lojistik ve çevre gibi ana üretim süreçlerini sürekli geliştirdiklerine işaret ederek, bunun sonucu Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinde kısa bir sürede 'bronz seviye'ye sahip olan fabrikanın "gümüş seviye"ye yaklaştığını aktardı.

Sakarya'nın ihracatının yüzde 92'sinin otomotiv sektöründen geldiğini aktaran Özüner, şu değerlendirmede bulundu:

"En fazla otomotiv ihracatı yapan iller arasında 4. sırada yer alan Sakarya’da böylesi bir tesisle ülke üretimi ve ekonomisinde önemli bir rol alıyor. Her yıl bu fabrikadan çıkan traktörlerimiz ile hem ülke çiftçimize hem de 130'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla dünya çiftçilerine ulaşıyoruz. Böylelikle Sakarya iline katkımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91’ini tek başına gerçekleştirmiştik. İhracat çalışmalarımızdaki hızlı yükselişimizi 2019'un ilk aylarına da taşıdık. Geçen senenin aynı dönemine göre ilk 4 ayda 4 bin 717 adet ile ihracatımızı yüzde 21 artırırken, ilk çeyrek rakamlarına göre de yüzde 44,6 ile Türkiye pazarında liderliğimizi devam ettiriyoruz."

- "Yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerini çiftçilerimizle buluşturduk"

Özüner, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını dinlediklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Her geçen gün geliştirdiğimiz Ar-Ge yeteneğimizin yanı sıra sahip olduğumuz esnek üretim kapasitemiz, insan gücümüz, güçlü satış ve satış sonrası hizmetler ağımızla bu başarıyı elde ettik." şeklinde konuştu.

Teknolojiye ve tarımda dijitalleşmeye önem verdiklerini ifade eden Özüner, şunları kaydetti:

"Mart ayında Türkiye’nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerini çiftçilerimizle buluşturduk. Bu ürün ileri şanzıman teknolojisini günümüz ihtiyaçlarıyla buluştururken, kullanıcısına sunduğu vites seçenekleri, rahat kullanımı ve hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf sağlama yönleriyle çiftçinin hayatını kolaylaştırıyor. Teknoloji kullanımına önem verdiğimizi gösteren çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Çiftçilerimize tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyeler vererek karar desteği sağlamayı hedeflediğimiz bu yeni mobil uygulamamızın adı 'Tarlam Cepte.' Kullanıcı dostu bu dijital uygulamamız ile bölgesel hava durumundan, mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına, lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibinden ürün yetiştirme önerilerine kadar çok geniş bir alanda çiftçilerimize yardımcı olabilecek bilgilere kolay ve hızlı erişimi sağlamayı, böylece onlara katma değer sunmayı amaçlıyoruz."

"Tarlam Cepte"nin tanıtımını uygulama üzerinden yapan Özüner, yeni hizmetin ücretsiz sunulan özelliklerine de dikkati çekerek, çiftçilere verimi artırmak ve işlerini kolaylaştırmak açısından uygulamayı denemeleri çağrısında bulundu.

İftar programında, TürkTraktör Erenler Fabrika Direktörü Onur Vural ve TürkTraktör Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Arıcan da hazır bulundu.

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