Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Tanzim satışa talibiz

İstanbul, 26 Mart (DHA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, sebze ve meyve fiyat artışlarına karşı kurulan "tanzim satış noktaları"nın genişletilmesi çalışmalarına, yerel zincirlerin de katılmasını istediklerini söyledi ve "Tanzim satışa talibiz" dedi.

Altınbilek yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili noktalarda satılan ürünlerin, Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla 5 zincir marketin 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla satışa sunulmasını, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) olarak rekabet açısından uygun bulmuyoruz. TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Anadolu'nun her köşesinde yer alan, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerli ve milli sermaye olan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 34.8, toplam market satış payı yüzde 33.7, toplam gıdadaki satış payı ise yüzde 9.5'tir.

"İki yıl önce kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için hayata geçirilen projede yerel zincirler projenin dışında bırakılmıştı. Bugün gerçekleşen açıklama ile yerel zincirlerin yeniden uygulama dışında kaldığını görmekteyiz.

"Çizgi net belirlenmediği için son yıllarda indirim marketlerinin agresif hedefleri ile perakende sektörü tehlike sinyalleri veriyor. Bu durum yerel yatırımcıyı zora sokuyor.

"Her bir yerel markette ortalama 15-20 kişi istihdam ediliyor. Biz, yan yana market açarak, market sayımız bu kadar oldu diyerek hiçbir zaman agresif bir tutum içerisinde olmadık.

"Her zaman üreticimizin, tedarikçimizin, tüketicimizin yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz."

Son yıllarda yaşanan olumsuzluklara ve yaşanan zor rekabet koşullarına karşın yerel zincirlerin cirosunun 38 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Altınbilek, "Üreticimizi, tedarikçimizi, bulunduğumuz bölgeleri destekledik, yatırıma devam ettik. Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almak için hazırız" diye ekledi. (Fotoğraflı)

