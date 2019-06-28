Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun yeni başkanı Ömer Düzgün oldu

İSTANBUL (AA) - Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) 6'ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. TPF'nin iki dönem başkanlığını yapan Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Doğu Anadolu Perakende Derneği (PERDER) Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti.

Perakende sektörünün en önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), sektördeki yapılanmasına güçlenerek devam ediyor. Çalışmalarını Türkiye genelinde 14 Perakende Derneği'nin, 335 üye, 4 bine yakın satış noktası ve 2,4 milyon metrekarede sürdüren TPF'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Toplam market grupları içerisinde yüzde 33,7'lik paya sahip olan TPF'nin iki dönem başkanlığını yürüten Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Doğu Anadolu PERDER Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti.

- "Ülkemize ve sektörümüze değer katmak için var gücümüzle çalışacağız"

Genel Kurul'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yerel zincirlerin 13 yıldır tek yürek halinde hareket ederek büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını belirten TPF'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Sektörümüzün duayen isimlerinin takdirini kazanarak TPF'nin 6'ncı döneminde yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bugün yeni dönem yönetim kurulu üyelerimiz ile devraldığımız bayrağın öneminin ve sorumluluğun ziyadesiyle farkındayız. Bugüne kadar edinilen başarılara daha fazlasını eklemek, federasyonumuza, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize, sektörümüze ve ülkemize daha fazla değer katmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.