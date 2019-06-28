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Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun yeni başkanı Ömer Düzgün oldu

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - TPF'nin iki dönem başkanı olan Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Doğu Anadolu Perakende Derneği Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti - TPF yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün: - "Federasyonumuza, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize, sektörümüze ve ülkemize daha fazla değer katmak için var gücümüzle çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) 6'ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. TPF'nin iki dönem başkanlığını yapan Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Doğu Anadolu Perakende Derneği (PERDER) Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti.

Perakende sektörünün en önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), sektördeki yapılanmasına güçlenerek devam ediyor. Çalışmalarını Türkiye genelinde 14 Perakende Derneği'nin, 335 üye, 4 bine yakın satış noktası ve 2,4 milyon metrekarede sürdüren TPF'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Toplam market grupları içerisinde yüzde 33,7'lik paya sahip olan TPF'nin iki dönem başkanlığını yürüten Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Doğu Anadolu PERDER Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti.

- "Ülkemize ve sektörümüze değer katmak için var gücümüzle çalışacağız"

Genel Kurul'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yerel zincirlerin 13 yıldır tek yürek halinde hareket ederek büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını belirten TPF'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Sektörümüzün duayen isimlerinin takdirini kazanarak TPF'nin 6'ncı döneminde yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bugün yeni dönem yönetim kurulu üyelerimiz ile devraldığımız bayrağın öneminin ve sorumluluğun ziyadesiyle farkındayız. Bugüne kadar edinilen başarılara daha fazlasını eklemek, federasyonumuza, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize, sektörümüze ve ülkemize daha fazla değer katmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yıl sonu hedefimiz yüzde 15 büyüme"

Yeni dönemde perakende sektöründe tüm tarafları kucaklayacak çalışmalara imza atmak istediklerini kaydeden Düzgün şunları kaydetti:

"Yerel zincirler olarak biz büyük bir aileyiz. Yeni dönemde de tek ses, tek yürek ve tek dil olarak TPF çatısı altında sektörümüzün karşısındaki sorunları çözmek, tüm paydaşlarımıza ve tüketicilerimize daha fazla katma değer sunmak için çalışacağız. Gündemimizde Perakende Yasası ile Hal Yasası olmak üzere birçok gündem maddesi var.

Sektörümüzün itibarını artırmak, sorunlarına ivedi olarak çözüm bulmak amacıyla diğer dernekler, kurumlar ve kanun koyucular ile daha fazla bir araya gelmek istiyoruz. Tüm bu gayretlerle birlikte yerel zincirler olarak 2019 yılı sonunda ciromuzu yüzde 15 büyütmeyi hedefliyoruz."

- "Yeni yönetim yerel zincirlerin sektördeki konumunu yukarı taşıyacak"

Açıklamada verilen bilgilere göre, TPF'nin iki dönem başkanlığını yürüten Mustafa Altunbilek ise, "Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte sektörümüzdeki ağır rekabet koşullarına rağmen yönetim kurulu üyelerimiz ve PERDER Başkanlarımızın da değerli desteği ile ülkemize ve tüketicilerimize değer katacak her çalışmada yer aldık, elimizi taşın altına koyduk. Çevre, yerli üretim, yerli üretici, eğitim gibi konularda birçok projeyi hayata geçirdik. Yerli markaları, yerli üreticileri, yereli destekleyen TPF, ne mutlu ki yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sektördeki konumunu yükseltti. 70 bine yakın kişiye istihdam sağlayan yerel zincirlerin cirosu 38 milyar TL’ye ulaştı. Yeni yönetimin devraldığı bayrağı daha da yukarı çıkaracağına yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum. Yerel zincirlerin dinamik kalması için yeni arkadaşlarımızın bu sorumluluğu üstlenmesi çok önemli. Arkadaşlarımızın gündeminde yer alacak konularla sektörümüzün gelişeceğine, tüketicilerimizin alım gücünü artıracak projelerde yer alacaklarına, ülkemize pek çok alanda değer yaratacaklarına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- TPF Yönetim Kurulu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ömer Düzgün profesyonel iş hayatına 1997 yılında başladı. 2006 yılından günümüze Düzgün Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Ömer Düzgün, 2010 yılında Doğu Anadolu PERDER'in kurucu başkanı oldu. TPF'nin 9 yıldır Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Ömer Düzgün, 2007-2017 yılları arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliğini yürüttü. Halen Başkan Yardımcılığı'nı da yürüten Düzgün, evli ve dört çocuk babası.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler ise Ömer Düzgün, İhsan Biçen, Mahmut Kara, Cemal Özen, Soner Doruk, Faruk Güzeldere, Mustafa Şekerci, Fatih Ayhan, İbrahim Özhan, Vahdet Sarıkaya, Ali Kaya, Osman Kalafat, Levent Uğurses, Mehmet Kalkan ve Osman Polat olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Düzgün TPF

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