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Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en büyük 50 şirketi arasında

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ, Fortune 500 listesinde bu yıl 15 basamak birden yükselerek 46’ıncı sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ, Fortune Türkiye dergisi tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde 46’ıncı sıraya yükseldi.

Türkiye Petrolleri’nden konuya ilişkin açıklamada, akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ, bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen Fortune 500 Araştırması’nda bir önceki yıla göre 15 sıra yükselerek 46’ıncı sırada yer aldı.

Listede aynı zamanda satışlarını en çok artıran şirketlere de yer verilirken, Türkiye Petrolleri bu sıralamada da yerini 46’ıncı sıradan 34’üncü sıraya taşıdı.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Türkiye’nin en büyük ilk 50 şirketi arasında yer aldığımız için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Türkiye Petrolleri olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyor, sadece ürün ve hizmetlerimizi değil kendimizi de sürekli geliştiriyor, stratejik planlamalarımızı markamızı hep daha ileriye taşımak üzerine kurguluyoruz. Önümüzdeki yılda, emin adımlarla listede zirveye doğru ilerlemeye devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
FORTUNE 500 Türkiye Petrolleri

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