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Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin pirinç ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de, tohumlar toprakla buluştu.

Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE'nin pirinç ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de, tohumlar toprakla buluştu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, bu yıl Hamzadere barajının devreye girmesiyle Edirne olarak Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayabileceklerini belirterek, "Eğer çiftçi desteklenirse, açık kapanıp Türkiye pirinçte dışa bağımlı olmaktan kurtulur" dedi.
Türkiye'nin pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de üreticiler, sularla kaplı tarlalarda tohumları topraklarla buluşturdu. Kentte geçen yıl 550 bin dekar alana ekim yapılırken, 273 bin dekar araziyi sulaması planlanan Hamzadere Barajı'nın devreye sokulmasıyla çeltik ekim alanları da genişledi.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 50-55'ini karşılayan il olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Geçen yıl 550 bin dönüm ekim vardı, bu yıl barajların dolmasıyla birlikte artış bekliyoruz. Çeltik çok masraflı ve meşakkatli bir ürün. Çeltikte, tarlaya girdiğin gibi para harcamaya başlarsın. Son yıllarda akaryakıtın ve gübrenin fiyatlarının aşırı derecede artmasıyla üretici zor durumdadır. Geçen yıla göre maliyetler artmıştır. Burada en büyük sorun ithalat. Çeltik ekicileri, hükümetin dışarıdan pirinç ithal etmesi yüzünden küsüp ekim yapmayabilir. Bu yüzden ithalattan vazgeçip, üreticiyi destek verilmeli. Türkiye'nin pirinç ihtiyacı 1,5 milyon ton. Türkiye'de pirinç üretiminde 940 bin tona kadar çıktık. Şimdi yeni barajlarımız var bizim Hamzadere ve Çakmak Barajı. Edirne, Türkiye'nin yüzde 80 pirinç ihtiyacını karşılayacaktır. Diğer iller de yüzde 20'sini karşılayacağı için Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak. Hükümetin sadece üreticiyi destekleyip gübre, mazot gibi girdi maliyetini düşürmesi yeterli olur. Bu sayede Türkiye, pirinçte dışa bağımlı olmaktan kurtulur."
Pirinçte verim açısından Türkiye'nin dünyada ikinci sırada olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Türkiye pirinç üretiminde dünyada verim açısından Amerika, İtalya ve diğer ülkelerle kıyaslandığında verim açısından biz onlardan öndeyiz. Sadece Mısır, bizi iklim şartları nedeniyle geçmiş durumda. Dünyada verim açısından 2'nci ülkeyiz, teknoloji açısından Amerika'da ne varsa Türk çiftçisi o teknolojiyi kullanmakta" dedi.
Çeltik ekiminin yoğun olarak yapıldığı Meriç ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, çeltik üreticilerinin desteklenmesiyle Türkiye'nin pirinçte dışa bağımlı olmaktan kurtulacağını söyledi. Ergin, "Türkiye pirinçte dışa bağımlı ülke. Türkiye'nin çeltikte yaklaşık 400 bin ton açığı var. Eğer çiftçiye girdileri düşürmek adına ciddi destek verilirse, Türkiye dışa bağımlı ülke olmaktan kurtulur. Biz, Türk çiftçileri olarak bu açığı kapatırız. Yeter ki biz üreticilere destek verilsin. Çeltik ekimi çok zahmetli bir iş. Bu tamamen umut işi. Suyla doldurduğumuz tarlalarımıza tohumları saçtık. Bu tohumlar büyüyene sürekli ilaç ve gübre atıyoruz. Maliyetler çok yüksek. Bu maliyet fiyatları düşerse biz de para kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.
Çeltik üreticisi Ahmet Soysal ise, "Çamurda, suyun içinde aylarca çeltik üretmeye çalışıyoruz. Bu pirinç sofraya gelene kadar çok zahmetli bir yolculuktan geçiyor. Devlet üreticiye destek verirse, çeltik üretiminde kazancımız olacak. Şu an mazot, gübre gibi masraflarımız çok olduğu için para kazanamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

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