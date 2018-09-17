Türkiye Rallisi'nde Michelin LTX Force lastikleri gücünü ispatladı

İSTANBUL (AA) - Michelin, Türkiye Rallisi için sert hamurlu Michelin LTX Force H4 ve orta hamurlu Michelin LTX Force M6 olmak üzere iki çeşit lastiğiyle pilotların yanındaydı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, 8 yıllık aranın ardından Türkiye, FIA WRC takvimine yeniden girdi. Marmaris ve çevresinde gerçekleşen ralli, muhteşem doğası, pilotlar tarafından bilinmeyen etaplarıyla nefes kesici anlara sahne oldu.

Üç gün süren rallinin, sezonun en ağır taşlı ayağı olmasının yanında en zorlusu olduğu vurgulanan açıklamada toplam 882 kilometreden oluşan yarışların 321 kilometresinin 17 etaba bölündüğü ve binlerce kişi tarafından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Michelin de Türkiye Rallisi için sert hamurlu Michelin LTX Force H4 ve orta hamurlu Michelin LTX Force M6 olmak üzere iki çeşit lastiğiyle pilotların yanındaydı.

Şirket, WRC2 için ise yumuşak hamurlu Michelin Latitude Cross S80 ve sert hamurlu Michelin Latitude Cross H90 lastiklerini getirdi. Her iki yarışta da sert bileşenli lastikler takımlar tarafından tercih edilen lastikler oldu.