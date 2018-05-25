Türkiye reel faizde avantaj yakaladı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırım hamlesinin ardından, tasarruf sahipleri ve yatırımcıların kararlarında belirleyici olan reel faizler, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede bulunan reel faiz oranının üzerine çıktı.

Yurt içi ve yurt dışı yatırımların çekilmesinin yanı sıra tasarruf eğiliminin artmasında belirleyici bir rol oynayan reel faizler, TCMB'nin geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırarak yüzde 16,5'e yükseltmesinin ardından yüzde 5-6 bandına erişti.

Bu rakam, önde gelen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkedeki reel faizlerin üzerinde bulunurken, bu da Türkiye'ye gelecek yatırımlar açısından pozitif beklentiyi güçlendirdi.

AA muhabirinin nominal faizler ile gerçekleşen enflasyon verilerinden hesapladığı verilere göre ABD, Almanya, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde reel faizler negatif seviyede bulunuyor. En düşük reel faiz eksi yüzde 1,9 ile İngiltere'de görülürken bunu yüzde eksi 1,4'le Almanya takip ediyor.