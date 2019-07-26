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Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Türkiye ile Rusya arasında ilk 5 aylık süredeki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor" - "İlişkilerimiz yükselme trendinde. Bunda Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan'ın katkıları çok önemli. Düzenli görüşmeleri, temas halinde olmaları güncel konuların çözülmesine yönelik yaklaşımları çalışmalarımıza ivme kazandırıyor, hükümetler arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasında ilk beş aylık süredeki ticaret hacminin 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Novak'ın eş başkanlığındaki Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı, Antalya'daki bir otelde yapıldı.

Rusya Enerji Bakanı Novak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en güzel tatil bölgesinde ağırlandıklarını, Rusların burayı çok sevdiğini söyledi.

İki ülke açısından önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Novak, toplantının iki ülke arasındaki dostlukların geliştirilmesine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

İş çevrelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü, ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin artırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Novak, "İlişkilerimiz yükselme trendinde. Bunda Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan'ın katkıları çok önemli. Düzenli görüşmeleri, temas halinde olmaları güncel konuların çözülmesine yönelik yaklaşımları çalışmalarımıza ivme kazandırıyor, hükümetler arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'nın önemli partner ülke konumunda olduğunu vurgulayan Novak, Rusya'nın dış ticaret ilişkilerinde Türkiye'nin altıncı sırada olduğunu bildirdi.

- "Engellerin kaldırılmasına yönelik güzel bir adım atıldı"

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 25,5 milyar dolar olduğuna değinen Novak, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Rusya arasında ilk 5 aylık süredeki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı bu yönde yürütmeliyiz, engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmalıyız, iş alanları ortaya koymalıyız. Hükümetler, devlet kurumları, iş çevreleri ve dernekler arasında bu yönde adımlar atıldı. Ticari engellerinin kaldırılmasına yönelik dün bir adım daha atıldı. Devlet Başkanımız Sayın Vladimir Putin bir karar imzaladı, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz girebilecek. Uluslararası taşımacılık yapan sürücüler için de vize kaldırıldı. Bu adım, bugünkü toplantımız için güzel bir hediye oldu."

Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ticari ve ekonomik ilişkilerin koordinasyonu konusunda önemli bir işlev yürüttüğünü aktaran Novak, ticaret, enerji, bankacılık alanlarında yedi çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda bir hedef koyduğunu vurgulayan Novak, bu hedefe ulaşmak için ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve önemli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki yatırım hacminin 20 milyar dolar olduğuna işaret eden Novak, bu rakamın yeterli olmadığını kaydetti.

Türk yatırımcılara Rusya'da yatırım yapmaya davet eden Novak, "Türk partnerlerimizin iş yapmalarını önemsiyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, ülke yönetimlerin bize gösterdiği ilgi, iş çevrelerine yeni imkanlar oluşturmakta. İş insanlarının bu imkanları değerlendirmelerini öneriyoruz." dedi.

Yerel parayla ticaret payının da artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Novak, bölgesel iş birliğine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Karma Ekonomik Komisyonu rusya Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak türkiye

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