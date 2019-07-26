Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlıklarında kentteki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'ya vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamının genişletilmesinin sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Nail Olpak, iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığı bu dönemde ileriye dönük ortak projelerin geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Olpak, "Rusya'da üretilen ürünlerin Avrupa'ya ihracatının teşvik edilmesi, Avrupalı yatırımcılara uygulanan bazı alanlardaki devlet garantilerinin Rusya'daki Türk yatırımlarına da sağlanması gerekiyor. Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.