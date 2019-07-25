Türkiye-Rusya KEK Toplantısı Antalya’da yapılacak

Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı, yarın Antalya’da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak eş başkanlık edecek.

Toplantı çerçevesinde iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticari ilişkileri dengeli bir şekilde daha da geliştirmek adına çeşitli iş birliği olanakları değerlendirilecek.

Bu kapsamda, tarım, ulaştırma, enerji, sanayi, turizm gibi alanlar detaylı ele alınacak. Bunun yanı sıra bankacılık ve finans alanında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ticarette ulusal paraların kullanılmasının yaygınlaştırılması, gümrük alanında yeni iş birliği olanakları, uzay, haberleşme, bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında ileri adımlar atılması ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi hususları da değerlendirilecek.

-Türkiye-Rusya ticari ilişkileri