YEKATERİNBURG (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, "Yapısal dönüşümde yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışları, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınma olmak üzere 4 temel stratejimiz var." dedi.

INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Rusya Sanayi Forumu, Bakan Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri iki ülke liderleri arasındaki yakın diyalog ve güçlü siyasi irade sayesinde daha ileriye taşıma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye için Rusya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Varank, "Rusya, ithalat yaptığımız ülkeler arasında 3'üncü sırada. Bu doğrultuda, 2018'de Rusya'dan ithalatımız 22 milyar doları, toplam ticaret hacmimiz ise 25 milyar doları aştı. Böylece bir önceki yıla göre ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artışı görmüş olduk. Hedefimiz öncelikle daha önce yakaladığımız 33 milyar dolarlık dış ticaret hacmi seviyelerine ulaşmak ve daha sonra bu rakamı 100 milyar dolara çıkarmaktır." diye konuştu.