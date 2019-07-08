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Türkiye-Rusya Sanayi Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov: - "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz" - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur: - "Ülkelerimizin ekonomik yapılarını ve karşılıklı ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni iş birliği alanları yaratmak ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak son derece mümkün görünüyor"

YEKATERİNBURG (AA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz." dedi.

INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) düzenlenen Türkiye-Rusya Sanayi Forumu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Manturov, konuşmasında, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki sanayi projelerinin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Manturov, "İkili ilişkileri geliştirmek için çok büyük bir potansiyelimiz var. Türkiye piyasasında önde gelen Rus sanayi devleri başarılı işler yapıyor. Aynı zamanda Türk firmaları da Rusya'da büyük tecrübeye sahipler ve başarılı şekilde çalışıyorlar." diye konuştu.

Manturov, Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ülkedeki diğer firmalara da örnek olduğuna işaret ederek, Türkiye'deki iş çevreleriyle yakın diyalogları olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile iş birliğini geliştirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydeden Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

- Ticarette 100 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde yoğun bir gelişme içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa ve dünyanın ekonomi merkezlerinden olduğunu anlatan Batur, "Ekonomimiz, çevremizdeki ülkelerde yaşanan belirsizlikler ve küresel durgunluğa rağmen, AB üyesi ülkelerin ortalamasından çok daha iyi bir performans sergileyerek büyümesine devam ediyor. 2018'deki bütün krizlere rağmen yüzde 2,6 seviyesinde bir büyüme yakalanmış durumda." dedi.

Batur, Türkiye'nin ihracatının 2018'de 168 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 926 milyar dolar, ihracatının ise 204 milyar dolar olarak hedeflendiğini bildirdi.

Bu yılın ilk 5 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını hatırlatan Batur, şunları kaydetti:

"Rusya ile ikili ticaretimiz 25,7 milyar doları buldu. Diğer taraftan maalesef hala 2013'te yakaladığımız 32 milyar dolar rakamının son derece altındayız. 2018'de ihracatımız 3,4 milyar dolar, ithalatımız ise 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkiler, Türkiye ve Rusya ekonomilerinin yüksek potansiyelleri dikkate alındığında, biliyoruz ki bunların çok daha yüksek rakamlara ulaşması gerekiyor. Başkanlarımız tarafından konulan hedef de 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Yeni iş birliği alanları belirlememiz çok büyük önem arz ediyor. Ülkelerimizin ekonomik yapılarını ve karşılıklı ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni iş birliği alanları yaratmak ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak son derece mümkün görünüyor. Bu noktada iş insanlarımıza çok büyük işler düşüyor. Bizler bunu desteklemek için her türlü kaynağı ayırmaya hazır olduğumuzu iletiyoruz."

- İş birliği anlaşmaları imzalandı

Konuşmaların ardından Türk ve Rus kurum, kuruluş ve firmalar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. INNOPROM 2019 kapsamındaki Türkiye-Rusya Sanayi Forumu'nda imzalanan anlaşmalar şöyle:

"- Peugeot Citroen Mitsubishi Rus ve Coşkunöz Alabuga firması arasında otomobil parçaları tedariki konusunda iş birliği anlaşması

- Koluman Rus ve Polupritsep firması arasında yarı römork tedariki konusunda iş birliği anlaşması

- Tataristan Cumhuriyeti Kalkınma Ajansı ve Kozuva Grup arasında kargo terminalinin inşaatı ve bakımı projesi hakkında iş birliği anlaşması

- SAYBM firması ve Hoşhanlı Kuyumculuk arasında mücevher ürünlerinin tedarikine ilişkin iş birliği anlaşması

- İstanbul Ticaret Odası ve Kangalassy Sanayi Parkı arasında iş birliği anlaşması

- Ural Ticaret ve Sanayi Odası ve Makina İhracatçıları Birliği arasında iş birliği anlaşması."

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