İki ülke arasındaki sanayi projelerinin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Manturov, "İkili ilişkileri geliştirmek için çok büyük bir potansiyelimiz var. Türkiye piyasasında önde gelen Rus sanayi devleri başarılı işler yapıyor. Aynı zamanda Türk firmaları da Rusya'da büyük tecrübeye sahipler ve başarılı şekilde çalışıyorlar." diye konuştu.

Manturov, konuşmasında, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) düzenlenen Türkiye-Rusya Sanayi Forumu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

YEKATERİNBURG (AA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz." dedi.

Manturov, Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ülkedeki diğer firmalara da örnek olduğuna işaret ederek, Türkiye'deki iş çevreleriyle yakın diyalogları olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile iş birliğini geliştirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydeden Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

- Ticarette 100 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde yoğun bir gelişme içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa ve dünyanın ekonomi merkezlerinden olduğunu anlatan Batur, "Ekonomimiz, çevremizdeki ülkelerde yaşanan belirsizlikler ve küresel durgunluğa rağmen, AB üyesi ülkelerin ortalamasından çok daha iyi bir performans sergileyerek büyümesine devam ediyor. 2018'deki bütün krizlere rağmen yüzde 2,6 seviyesinde bir büyüme yakalanmış durumda." dedi.