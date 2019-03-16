Economist: Türkiye, S-400'ler yüzünden bu yıl da ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle yüz yüze

'Türkiye Cumhurbaşkanı için anlaşma anlaşmadır" diyen Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın şiddetle karşı çıktığı Rus hava ve füze savunma sistemini satın alması konusunda 6 Mart'a söylediği 'Hiç kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı istemesin' şeklindeki sözlerini aktarıyor. Rusya'dan sipariş edilen iki S-400 bataryasının kendi radarı, komuta merkezi ve füze rampasıyla birlikte geldiğini belirten Economist, 2,5 milyar dolarlık fiyatıyla bu alışverişin çoğu rakip sisteme kıyasla daha hesaplı olduğunu vurguluyor. Economist, 'Ancak bu, Türkiye'ye daha pahalıya patlayabilir' diyor ve Ankara anlaşmayı bozmadıkça ya da sistemin NATO'ya arz ettiği riski azaltmadıkça, ülkenin Amerikan ambargolarıyla karşılaşabileceğini' belirtiyor. PENTAGON: TÜRKİYE AĞIR SONUÇLARLA KARŞILAŞABİLİR



Dergi 'Zaman azalıyor. Rusya, füze bataryalarından ilkini Temmuz'da teslim etmeyi planlıyor" diyerek şöyle devam ediyor: Alımın kamuoyuna açıklandığı 2017'de başlayan S-400 tartışması son dönemde iyice gerildi. Erdoğan'ın açıklamasından günler sonra Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin "ağır sonuçlarla karşılaşabileceği" uyarısında bulundu. İki üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin de benzer bir mesajı önceki hafta ilettiği söyleniyor.

'Pentagon'a göre Türkiye, Amerika'dan 100 savaş uçağı alması öngörülen F-35 programından çıkarılma ve 'CAATSA' diye bilinen ve Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle alışverişleri hedef alan bir yasa uyarınca ambargolara maruz kalma riskini alıyor. 'Bu durum karışıklığa yol açar. Amerika, Türkiye'nin F-35 programına yaptığı 1 milyar doları aşkın yatırımını geri vermek zorunda kalır. Türk üreticiler, önemli parçaları tedarik ediyor. Bunların yerine yenisini yapmak iki yıl sürer ve diğer müttefiklere teslimatları geciktirir.' 'Bu anlaşmazlık ilk olmaz' diyen dergi, bu noktada Washington'ın Türkiye'ye Pastör Brunson krizinde uyguladığı ambargoları ve o dönem TL'de yaşanan düşüşü hatırlatıyor. NATO'DAN UYARI



Economist, Erdoğan'ın Rus silah sistemleri satın alma ile ülkesinin NATO taahhütleri arasında bir çelişki olmadığını söylediğini ancak NATO yetkililerinin birçok kez Türkiye'ye S-400'leri, ittifakın erken uyarı sistemine bağlayamayacağı uyarısında bulunduğunu belirtiyor. NATO yetkililerinin ayrıca, S-400'lerin radarlarının Rusya'nın F-35'ler üzerinde casusluk yapmasına neden olabileceği ve radara yakalanmama özelliklerini tehlikeye atabileceğini söylediği vurgulanıyor.