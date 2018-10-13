Türkiye sağlık turizminden 5 yılda 4,4 milyar dolar kazandı

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'yi sağlık ve tıbbi nedenlerle ziyaret edenlerin sayısı 2013-2017 döneminde toplam 1 milyon 852 bin 975 oldu.

Sağlık ve tıbbi nedenlerle ülkeye gelenlerin sayısı, 5 yılda yüzde 62 artış göstererek, geçen yıl 433 bin 292'ye yükseldi. Bu sayı, 2013'te 267 bin 461 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Türkiye'yi sağlık turizmi kapsamında ziyaret edenlerin sayısı bu yılın ilk yarısında ise 274 bin 62'yi buldu.

Türkiye'nin sağlık turizminden son 5 yılda elde ettiği gelir de artış kaydetti. Ülkenin sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçilerden elde ettiği gelir, 2013-2017 döneminde toplam 4,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu gelir 5 yılda yüzde 36,5 artarak geçen yıl 1 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2013'te yaklaşık 747,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, bu yılın ilk yarında ise yaklaşık 590,1 milyon dolara ulaştı.