FİNANS

Türkiye Seramik Federasyonu 2021’e kadar Erdem Çenesiz’e emanet

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Seramik sektörü, iki yılda bir düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda 2019-2021 dönem başkanlığına oy birliğiyle ikinci kez Erdem Çenesiz’i seçti

İSTANBUL(AA) - Türkiye’ye yüksek katma değer sunan lokomotif sektörler arasında bulunan seramik sektörü, iki yılda bir düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda 2019-2021 dönem başkanlığına oy birliğiyle ikinci kez Erdem Çenesiz’i seçti.

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Erdem Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını da çoğunluğun onayı ile aldı. Başkanlık yardımcılığına ise, Zeki İlter Yurtbay, Ali Ercan, Hasan Pehlivan, Erkan Güral, Müfit Ülke, Hakan Çanakçı, Ferdi Erdoğan, Aydın Eşer ve Nihat Özyurt seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, federasyonun bünyesinde bulunan 7 dernek, 87 büyük sanayi işletmesi ve bin 500’den fazla KOBİ ile büyük bir yapı olduğunu belirterek, "İhracat konusunda elde ettiğimiz başarı da yadsınamaz. 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 12 büyüyerek 1,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğal gaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı yüzde 6 artırdık. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracat ile her 100 dolarlık ihracatın 83 doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur. İki yılda başkanlık olarak 175 günde 182 faaliyet, genel sekreterlik olarak 168 günde 165 faaliyet yapıldı. Bundan sonraki dönemde de büyük başarılara imza atacağımız inancındayım. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdem Çenesiz Türkiye Seramik Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.