FİNANS

"Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi" İstanbul'da düzenlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, dönüşüm çağının insanları, sektörleri ve finansal mimariyi nasıl etkileyeceği konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım 2019'da, İstanbul'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, dönüşüm çağının insanları, sektörleri ve finansal mimariyi nasıl etkileyeceği ele alınacak.

TSPB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyadan ve Türkiye'den uzman ve liderlerin konuşmacı olacağı Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, 28 panelin yanı sıra 30 farklı başlıkta eğitim programları yer alacak.

İki gün sürecek kongre kapsamında "Dönüşüm", "İnsanın Dönüşümü", "Şirketler-Sektörlerin Dönüşümü" ve "Finansal Mimarinin Dönüşümü" olmak üzere üç ana tema altında dönüşüm masaya yatırılacak.

Dünyadan uzmanların yanı sıra Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne konuk olarak katılacak Türk iş dünyasının liderleri de fikirleri ile dönüşüm yaratmak isteyenlere ilham kaynağı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

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