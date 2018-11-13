İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sermaye piyasalarının geliştirilmesinin şart olduğunu belirterek, "Türkiye’deki tasarrufların finansal varlıklar arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 85’nin kısa vadeli mevduattan oluştuğunu, kalan yüzde 15’lik kısmın uzun vadeli finansmanı sağlayan sermaye piyasası araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Sağlıklı büyümemiz için bu fotoğrafı değiştirmemiz gerekiyor." dedi. Topaç, TSPB tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik en büyük ve önemli etkinlik olan bu kongreye ilginin ve katılımın giderek arttığını söyledi. İki gün boyunca, sektörü etkileyecek konulara değineceklerini ifade eden Topaç, şunları kaydetti: “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarından oluşan 226 üyemiz bulunmaktadır. Ülkemizin temel sorunlarından birisi yatırımlarımızı finanse edecek kadar tasarrufumuzun olmaması. Mevcut cari açığımızın yüksek olması ve yurt içi tasarruflarımızın seviyesi büyümenin finansmanında yeterli olmadığı için yurt dışından tasarruf ithal ediyoruz. Bu durum bizi dış kaynağa bağımlı ve büyüme modelimizi kırılgan hale getiriyor.”

Topaç, Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde kalkınabilmesi için yurt içi tasarrufların arttırılması, yatırım vadelerinin uzatılması, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesi gerektiğini anlatarak, “Sermaye piyasalarını geliştirmemiz şart. Türkiye’deki tasarrufların finansal varlıklar arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 85’nin kısa vadeli mevduattan oluştuğunu, kalan yüzde 15’lik kısmın uzun vadeli finansmanı sağlayan sermaye piyasası araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Sağlıklı büyümemiz için bu fotoğrafı değiştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu. \ - "Yabancı yatırımcılar ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan daha çok güveniyor" Yatırımcı sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Topaç, pay piyasasında yabancıların ağırlığının yüzde 63 gibi yüksek bir orana sahip olduğuna işaret ederek, “Yani yabancı yatırımcılar ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan daha çok güveniyor ve bunun uzun vadeli getirisinden yurt içi tasarruf sahiplerinden daha çok yararlanıyor.” dedi.

Topaç, sermaye piyasasının en önemli işlemlerinden birisinin yatırımların finansmanı olduğunu anlatarak, dalgalanmanın olduğu bu yılda sermaye piyasalarının kaynak yaratmaya devam ettiğini dile getirdi. Özellikle bu yıl içerisinde halka açılan, sermaye piyasasından yararlanan şirketlerin döviz kredisi borçlarını kapatarak kur riskinin yaratacağı zararlardan kendilerini koruma fırsatı bulduğunu aktaran Topaç, şunları söyledi: “Bu anlamda sermaye piyasamızın alternatif finansman kanalı olmasının yanı sıra risk yönetimi fırsatı da sunduğunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinin bir diğer amacı da reel sektörümüzde sermaye piyasası yoluyla kaynak yaratma farkındalığını sağlamak. Ülkemiz dünyanın 17. büyük (2017 sonu) ekonomisi olarak bulunuyor. Ancak, bu büyüklüğümüzü halka açık şirketlere yeterince yansıtamadığımızı görüyoruz. Örneğin, İSO-1000’deki şirket arasından sadece 102’sini halka açabilmişiz. Bu konuda daha çok çalışmamız ve halka açılmanın gerek ülke ekonomimize gerekse şirketlerimize katkısı hakkında girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor.”