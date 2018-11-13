FİNANS

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

TSPB Başkanı Erhan Topaç: - “Sermaye piyasalarını geliştirmemiz şart. Türkiye’deki tasarrufların finansal varlıklar arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 85’nin kısa vadeli mevduattan oluştuğunu, kalan yüzde 15’lik kısmın uzun vadeli finansmanı sağlayan sermaye piyasası araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Sağlıklı büyümemiz için bu fotoğrafı değiştirmemiz gerekiyor” - "Pay piyasasında yabancıların ağırlığı yüzde 63 gibi yüksek bir orana sahip. Yani yabancı yatırımcılar ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan daha çok güveniyor ve bunun uzun vadeli getirisinden yurt içi tasarruf sahiplerinden daha çok yararlanıyor” - "Ülkemizin temel sorunlarından birisi yatırımlarımızı finanse edecek kadar tasarrufumuzun olmaması. Mevcut cari açığımızın yüksek olması ve yurt içi tasarruflarımızın seviyesi, büyümenin finansmanında yeterli olmadığı için yurt dışından tasarruf ithal ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sermaye piyasalarının geliştirilmesinin şart olduğunu belirterek, "Türkiye’deki tasarrufların finansal varlıklar arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 85’nin kısa vadeli mevduattan oluştuğunu, kalan yüzde 15’lik kısmın uzun vadeli finansmanı sağlayan sermaye piyasası araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Sağlıklı büyümemiz için bu fotoğrafı değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Topaç, TSPB tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik en büyük ve önemli etkinlik olan bu kongreye ilginin ve katılımın giderek arttığını söyledi.

İki gün boyunca, sektörü etkileyecek konulara değineceklerini ifade eden Topaç, şunları kaydetti:

“Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarından oluşan 226 üyemiz bulunmaktadır. Ülkemizin temel sorunlarından birisi yatırımlarımızı finanse edecek kadar tasarrufumuzun olmaması. Mevcut cari açığımızın yüksek olması ve yurt içi tasarruflarımızın seviyesi büyümenin finansmanında yeterli olmadığı için yurt dışından tasarruf ithal ediyoruz. Bu durum bizi dış kaynağa bağımlı ve büyüme modelimizi kırılgan hale getiriyor.”

Topaç, Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde kalkınabilmesi için yurt içi tasarrufların arttırılması, yatırım vadelerinin uzatılması, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesi gerektiğini anlatarak, “Sermaye piyasalarını geliştirmemiz şart. Türkiye’deki tasarrufların finansal varlıklar arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 85’nin kısa vadeli mevduattan oluştuğunu, kalan yüzde 15’lik kısmın uzun vadeli finansmanı sağlayan sermaye piyasası araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Sağlıklı büyümemiz için bu fotoğrafı değiştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

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- "Yabancı yatırımcılar ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan daha çok güveniyor"

Yatırımcı sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Topaç, pay piyasasında yabancıların ağırlığının yüzde 63 gibi yüksek bir orana sahip olduğuna işaret ederek, “Yani yabancı yatırımcılar ülkemizin potansiyeline kendi yatırımcılarımızdan daha çok güveniyor ve bunun uzun vadeli getirisinden yurt içi tasarruf sahiplerinden daha çok yararlanıyor.” dedi.

Topaç, sermaye piyasasının en önemli işlemlerinden birisinin yatırımların finansmanı olduğunu anlatarak, dalgalanmanın olduğu bu yılda sermaye piyasalarının kaynak yaratmaya devam ettiğini dile getirdi.

Özellikle bu yıl içerisinde halka açılan, sermaye piyasasından yararlanan şirketlerin döviz kredisi borçlarını kapatarak kur riskinin yaratacağı zararlardan kendilerini koruma fırsatı bulduğunu aktaran Topaç, şunları söyledi:

“Bu anlamda sermaye piyasamızın alternatif finansman kanalı olmasının yanı sıra risk yönetimi fırsatı da sunduğunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinin bir diğer amacı da reel sektörümüzde sermaye piyasası yoluyla kaynak yaratma farkındalığını sağlamak. Ülkemiz dünyanın 17. büyük (2017 sonu) ekonomisi olarak bulunuyor. Ancak, bu büyüklüğümüzü halka açık şirketlere yeterince yansıtamadığımızı görüyoruz. Örneğin, İSO-1000’deki şirket arasından sadece 102’sini halka açabilmişiz. Bu konuda daha çok çalışmamız ve halka açılmanın gerek ülke ekonomimize gerekse şirketlerimize katkısı hakkında girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor.”

Topaç, halka açık yaklaşık 400 şirketin bulunduğuna, bunların piyasa değerinin yaklaşık 800 milyar TL olduğuna ve bu değerin milli gelire oranının ise yüzde 25 civarında olduğuna işaret ederek, “Buna karşın dünya ülke örneklerine bakıldığında sermaye piyasaları ile kredi piyasalarını dengeli bir şekilde büyüttüklerini görüyoruz. Dünyanın 17. büyük ekonomisini bu konuda da layık olduğu seviyeye ulaştırmanın öncelikli hedeflerimiz arasında yer alması gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

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- "Sermaye piyasasına en üst düzeyde sahiplenilmesinin heyecanını yaşadık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın göreve geldikten sonra yaptığı toplantıda sermaye piyasalarına yönelik sözlerini anımsatan Topaç, çok uzun zamandan bu yana sermaye piyasasına en üst düzeyde sahiplenilmesinin heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Topaç, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak, sermaye piyasalarının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan her konuda her zaman hükümetin yayında olduklarını söyledi.

Erhan Topaç, bu heyecanla “Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler Eylül 2018” raporunu eylül ayında yayınladıklarını, raporda yer alan görüş ve önerileri düzenleyici otoritelere aktardıklarını, üyelerin ve paydaşların katılımıyla ekim ayın içerisinde de bir vizyon toplantısı düzenleyerek piyasa için daha geniş bir perspektiften öneriler geliştirdiklerini, bu kongre ve benzeri etkinliklerle önerileri geliştireceklerini dile getirdi.

Dünyanın hızla değiştiğini, yeni teknoloji ve yeni ekonomiye hızla geçiş yapılması gerektiğini anlatan Topaç, iki gün sürecek kongrede "gelecek" teması altında 3 ana konuşmacı, 26 panel ve 23 eğitimin gerçekleştirileceğini bildirdi.

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TSPB Başkanı Erhan Topaç Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

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