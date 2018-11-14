FİNANS

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel: - "TSKB'nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 70'ini sürdürülebilirlik yatırımları oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, "TSKB'nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 70'ini sürdürülebilirlik yatırımları oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin üçüncüsü bu sene "Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) sponsorluğunda düzenlenen, "Yeni Kalkınma Perspektifi: Kapsayıcı Finansman" başlıklı panelde, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, EIB Türkiye Temsilcisi Massimo d'Eufemia, KfW Türkiye Direktörü Frank Bellon, AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech ve IFC Avrupa ve Orta Asya Bölge Başkan Vekili Gökhan Kont konuyu masaya yatırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla yaptıkları iş birliklerinin, TSKB'nin pek çok alanda öncü adımlar atmasını sağladığını bildirdi.

Bunların arasında en önemli dönüm noktalarından birinin, sürdürülebilirliğin iş modellerine entegresi olduğunu belirten İçel, şunları kaydetti:

"TSKB'nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 70'ini sürdürülebilirlik yatırımları oluşturuyor. 2000'li yılların başında, yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye başladık. Sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz finansal çözümler, eneji ve kaynak verimliliği, çevre, turizm, Ar-Ge ve inovasyon gibi pek çok farklı alana yayıldı. Bu kadar farklı projeleri değerlendirmek, TSKB'ye ciddi bir bilgi birikimi katkısı sağladı. Bu nedenle firmalara finansal desteğin yanı sıra, danışmanlık çözümleri de sunuyoruz.

Yatırım tutarından bağımsız olarak, tüm projeleri çevresel etki değerlemesine tabi tutuyoruz. Tabii ki sürdürülebilirliği sadece finansman ve çevre ekseninden değerlendirmek eksik olur. Tüm bu çalışmaları insanla, insan için yapıyoruz. İşte burada sürdürülebilirlik yaklaşımımızı genişletiyor ve işi bir üst basamağa, kapsayıcılığa taşıyoruz."

\

- "Kapsayıcılık misyonumuzun da bir parçası"

Kapsayıcılığın son dönemde özellikle uluslararası literatürde çok rastlanan bir konu olduğunu aktaran İçel, TSKB nezdinde de kapsayıcılığın çok önemsendiğini, kapsayıcılığın misyonlarının bir parçası olduğunu kaydetti.

İçel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son yıllarda, kapsayıcılık alanındaki projelere finansman ve danışmanlık desteği verme konusunda özel bir konsantrasyon geliştirdik. Ayrıca, 2017 yılında kapsayıcılığı misyonumuza da ekledik. Bu tip beyanları, kurumların duruşunu ve gidecekleri yönü belirtmesi açısından önemsiyoruz. Kapsayıcılık alanındaki en önemli odağımız kadın istihdamı. Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası'ndan temin ettiğimiz kredilerle ülkemizde kadın istihdamını artıran, artırma yönünde aksiyonlar alan ve kadın dostu çalışma ortamı sunan firmaları destekliyoruz.

Yine Fransız Kalkınma Ajansı ile birlikte geliştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kredisi, bu alanda bir ilk. Bu krediyle İSG yatırımı yapmak isteyen firmaları destekliyoruz. Diğer bir ilk ise, Dünya Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz ve mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere odaklanan finansal çözümümüz."

İçel, TSKB'nin sürdürülebilirlik boyutunda, tüm projeleri çevresel açıdan değerlendirdiği gibi, kapsayıcılık boyutunda da tüm projeleri sosyal açıdan değerlendirdiğini bildirdi.

Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Genel Müdürü Hülya Kurt, sorumlu yatırım anlayışının gün geçtikçe yaygınlaştığını ifade etti.

ABD Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Forumu verilerini paylaşan Kurt, "2016 yılında ABD'de profesyonel yönetimde olan ve 8,7 trilyon dolara karşılık fonların yaklaşık beşte biri sorumlu yatırım kriterine göre taranıyor. Bu rakam 2012'de 3,7 trilyon dolar ile fonların dokuzda birine eşdeğerdi. Yani süreç 4 yılda yüzde 135'lik artış ile gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karen Gillan iddialı konuştu!Karen Gillan iddialı konuştu!
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu
'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem İçel Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.