Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Varlık Fonunun banka, hazine, emeklilik fonu, özelleştirme idaresi olmadığını dile getiren Sönmez, aslında bir kalkınma fonu olduğunu vurguladı.

Panelde konuşan Sönmez, büyük bir kararlılıkla yola çıktıklarını belirterek, ilk olarak fonun yol haritasını ortaya koyduklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin sermaye çözüm ve stratejik yatırım platformu olduğunu belirterek, "Varlık Fonu, 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır. Bugün Singapur'un Temasek'i neyse, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı neyse biz de oraya gelmek zorundayız." dedi.

Dünyada varlık fonu rakamlarına bakıldığında, toplam 8 trilyon dolar seviyelerinin söz konusu olduğunu aktaran Sönmez, Türkiye'de 40 milyar olarak zikredildiğini, bu rakamın toplamın yüzde 0,5'ine tekabül ettiğini bildirdi.

Sönmez, bu oranı yüzde 5'e ve daha yukarıya çıkarma vizyonuna sahip olduklarını kaydederek, Türkiye'nin stratejik yatırımlarıyla ilgileneceklerini söyledi.

Şeffaflık ilkesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sönmez, 2018 rakamlarını 2019 içerisinde her platformda anlatacaklarını, kafalardaki soru işaretlerini kaldıracaklarını, Türkiye Varlık Fonu'nu büyütmek için ilerleyeceklerini aktardı.

Sönmez, "Varlık Fonu, 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır. Bugün Singapur'un Temasek'i neyse, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı neyse biz de oraya gelmek zorundayız." diye konuştu.

\

- "Sermaye piyasalarında altyapı ve teknoloji konusunda yeterliyiz"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2012'de çıkan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndan bahsederek, bu kanun sonrası yapılan düzenlemeler sayesinde 2013 sonunda Türkiye'de sermaye piyasalarının hukuki altyapısı ile kurum ve araçlarının uluslararası standartlara uygun hale geldiğini söyledi.