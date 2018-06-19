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"Türkiye, sığınmacılar için olağanüstü çaba sarf ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Türkiye, 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor" - AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides: - "AB, devam eden 72 projesiyle dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye yardımcı olmaya devam edecek"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, "Türkiye, 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

Hahn, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 10'uncu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Türkiye'nin 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiğine dikkati çeken Hahn, "AB, fonların ikinci diliminin süratle harekete geçirilebilmesi için hızla hareket etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides de "AB, devam eden 72 projesiyle dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye yardımcı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

AB yardımlarının Türkiye'deki sığınmacıların günlük yaşamlarına katkı sağladığını belirten Stylianides, fonlarının temel ihtiyaçlar, sağlık ve eğitim alanlarına odaklandığını anımsattı.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

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