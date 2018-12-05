FİNANS

Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Avrupa Havalimanları Konseyinin 2008-2018 raporu, Türk sivil havacılığının hükümetlerimiz döneminde yazdığı başarı öyküsünün yansıması" - "Rapora göre, Türkiye son 10 yılda doğrudan bağlantı noktaları sayısını yüzde 191, dolaylı bağlantı noktalarını yüzde 130, havalimanı bağlantılarını yüzde 157 ve network bağlanabilirliğini yüzde 534 artırarak Avrupa'da uçuş ağını en fazla büyüten ülke oldu" - "Ülkemizde havacılığın sürdürülebilir, emniyetli, güvenli ve rekabetçi gelişimi için gerek altyapı yatırımları gerekse de mevzuat anlamında çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrupa Havalimanları Konseyinin 2008-2018 dönemini kapsayan raporunun açıklandığını belirterek, raporun, Türk sivil havacılığının hükümetleri döneminde yazılan başarı öyküsünün bir yansıması ve sonucu niteliğinde olduğunu ifade etti.

Turhan, AA muhabirine, 176 ülkeden yaklaşık 2 bin havalimanının üye olduğu Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) 2008-2018 dönemini kapsayan raporunu değerlendirdi.

Rapora göre, ülke bazında Türkiye'nin son 10 yılda doğrudan bağlantı noktaları sayısını yüzde 191 artırdığını dile getiren Turhan, Türkiye'nin dolaylı bağlantı noktalarını yüzde 130, havalimanı bağlantılarını yüzde 157 ve network bağlanabilirliğini yüzde 534 artırarak Avrupa'da uçuş ağını en fazla büyüten ülke olduğunu söyledi.

Avrupa'nın ilk 5 havalimanı için bağlantı artış oranları incelendiğinde ise
Atatürk Havalimanı'nın son 10 yılda doğrudan bağlantı noktalarını yüzde 104 artırdığını anlatan Turhan, dolaylı bağlantılarını yüzde 65 ve bağlanabilirlik oranını ise yüzde 81 geliştirdiğini bildirdi.

Atatürk Havalimanı'nın, bu oranlarla Avrupa'nın ilk 5 büyük havalimanı içinde bağlantısını en fazla artıran havalimanı olduğunu vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"İstanbul'u küresel hava ulaştırmasının merkezi yapma yolundaki çalışmalarımız devam etmekle birlikte bu çalışmalarımızı dünyanın en büyük havalimanını hizmete açarak taçlandırdık. İstanbul'u dünyanın hava ulaştırma aktarma merkezi yapma yolunda Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen aralıksız çalışmalar neticesinde iftiharla belirtmek isterim ki Uluslararası Havacılık Konseyi verilerine göre, Atatürk Havalimanı söz konusu 10 yıllık zaman dilimi içinde küresel aktarma merkezi düzeyini yüzde 492 artırmış ve Avrupa'da bağlantı oranını en çok artıran havaalanı olmuştur."

- "Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı noktasını yüzde 929 artırdı"

Bakan Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da doğrudan bağlantı noktası sayısını yüzde 929 artırarak 2008-2018 yıllarında Avrupa'da uçuş ağını en fazla geliştiren havalimanı unvanını aldığını, Antalya Havalimanı'nın ise yüzde 226'lık büyümeyle Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Turhan, ikinci grup havalimanları içinde ise Esenboğa Havalimanı'nın yüzde 169, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yüzde 131'lik doğrudan bağlantı artış oranıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ardından ikinci ve üçüncü sırayı aldıklarını söyledi.

Böylelikle Avrupa'daki ilk iki grup havalimanları sıralamasında ilk 10 havalimanının 5'ini Türkiye'deki havalimanlarının oluşturduğunu dile getiren Turhan, bunların yanı sıra ülkedeki tüm havalimanlarının son 10 yıldaki doğrudan ve dolaylı bağlanabilirlik oranları ortalamasının yüzde 150 artış gösterdiğini belirtti.

Bakan Turhan, "Rapor, Türk sivil havacılığının hükümetlerimiz döneminde yazılan başarı öyküsünün bir yansıması ve sonucu niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Turhan, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin, büyüme rakamlarının son 15 yılda birçok alanda olduğu gibi hava ulaştırma alanında yapılan altyapı yatırımlarının yerindeliği ve verimliliğine işaret ettiğine dikkati çekerek, "Söz konusu yatırımlarımız, havayollarımızın da gücüne güç katmış ve havayollarımız dünyanın en güçlü hava ulaştırma ağına erişmişlerdir. Ülkemizde havacılığın sürdürülebilir, emniyetli, güvenli ve rekabetçi gelişimi için gerek altyapı yatırımları gerekse de mevzuat anlamında çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Havalimanları Konseyi' Cahit Turhan - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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