FİNANS

"Türkiye siyasetine ameliyat yapılmak isteniyor"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

DÖVİZ kurlarının yükselmesini 24 Haziran seçimlerine bağlayan Dr.

İSTANBUL, (DHA)- DÖVİZ kurlarının yükselmesini 24 Haziran seçimlerine bağlayan Dr. Bülent Gedikli, "Seçimin sonuçlarını değiştirmeye yönelik yapılanmaya gitmek isteyenler var. Türkiye siyasetine ameliyat yapılmak isteniyor" dedi.

Döviz kurlarındaki yükselişi DHA'ya değerlendiren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğretim görevlisi Dr. Bülent Gedikli, muhalefet bloğunda hiç bir araya gelmeyecek olanların ittifak yaptığını söyledi. Dr. Gedikli, "Listelerde enteresan isimler görüyoruz. Bunlar da bunun tezahürü zaten. Bunu niye yapmak istiyorlar? Bizim dışımızda bölgede, ortaya çıkan çok önemli gelişmeler var. En son Kudüs’ün başkent olması, Amerika’nın vermiş olduğu karar, onun dışında Suriye olayları. Bütün bunlar ortaya çıkmış vaziyette ve bütün bunlara karşı Türkiye de biliyorsunuz ki bugüne kadar uluslararası kurumlarda yapılan önemli platformlarda hep hakkı ve adaleti, hepsini dile getirdi. Tabi bundan çok rahatsız olanlar var. Bu çok açık ve net" diye konuştu.

"HERKES HASSAS VE DİKKATLİ DAVRANMALI"

Türkiye ekonomisinin komaya sokulmak istendiğini dile getiren Dr. Gedikli, "Buradan da siyaseti etkilemek istiyorlar. İnsanları günlük düşünmeye itiyorlar. Yani orta vadeli veya herhangi bir ekonomik karar almasını engelleyecek bir hava oluşturuluyor. Psikolojik bir ortam oluşturmak suretiyle de destekliyorlar. Suni raporlamalarla insanların psikolojisini etkilemeye çalışıyorlar. Bugün bu kurların suni bir şekilde arttırılmasının yarın bize daha olumsuz etkileri olacak. Daha fazla maliyetleri olacak. O yüzden insanların bu şekilde anlık, günlük düşüncelerle hareket etmesi çok yanlış olur. Ben herkesi bu noktada hassas ve dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPILANLAR SUNİDİR"

Kurumların süratle harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Dr. Gedikli, "Ekonomiden sorumlu kurumlarımız var. Bu yapılanların arka planını araştırmaları lazım. Bu hamleleri kim yapıyor, dövizi Türkiye’den kim çekiyor, bu büyük şeylerle kimler oynuyor bunları süratle araştırıp ortaya çıkarabilirler. Bunlar zor şeyler değil" dedi.

"DÖVİZE HÜCUM PSİKOLOJİSİNDEN BİR AN ÖNCE ÇIKMALIYIZ"

'Bu ortamda uzun vadeli düşünmemiz lazım' diyen Dr. Gedikli, "15 Temmuz’dan beri olan gelişmeler var. Dolayısıyla bunları da dikkate alarak bugüne kadar gösterilen o sağlam duruşun bundan sonra da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da uzun vadeli bakmamızı gerektiriyor. Çünkü diğer türlüsünde hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak daha fazla maliyet öderiz. Bu dövize hücum psikolojisinden bir an önce çıkmamız lazım. Doların geldiği seviyenin çok daha üstünde rakamlar ilan ediyorlar. Algıyı oraya çekiyorlar. 'Bu zaten yükselecek', diyor insanlar zaten ona göre bir hamlede bulunmaya itiyorlar. Bu tuzaklara düşmemek lazım. Çünkü bunları yaptıkça sonuçları daha olumsuz hale gelir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!
Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birdenAyvalık zeytinyağına 3 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.