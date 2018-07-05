Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "24 Haziran seçimi Türkiye tarihinin en önemli seçimi oldu. Yeni yönetim sisteminin getirmiş olduğu avantajları daha iyi kullanmak ve daha verimli hale getirmek için çalışmalıyız." dedi.

Gülle, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği "7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması" ön jüri değerlendirme toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı ihracat rakamlarında geçen yıla kıyasla yüzde 5 artış olduğunu belirten Gülle, "12 milyar doların üzerinde ihracat hedefi yakalandı. Yıllık bazda ihracatımız haziran ayından haziran ayına baktığımızda yüzde 9,7 artışla devam ediyor. Çok şükür uzun zamandır ihracatımızda bazı aylarda düşse bile genel olarak artış eğilimi devam ediyor." diye konuştu.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkeye getirdiği istikrar ve güven ortamıyla ihracattaki artışın daha da fazla olacağını ümit ettiğini söyleyen Gülle, şöyle devam etti: