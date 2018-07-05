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"Türkiye tarihinin en önemli seçimi oldu"

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "24 Haziran seçimi Türkiye tarihinin en önemli seçimi oldu. Yeni yönetim sisteminin getirmiş olduğu avantajları daha iyi kullanmak ve daha verimli hale getirmek için çalışmalıyız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "24 Haziran seçimi Türkiye tarihinin en önemli seçimi oldu. Yeni yönetim sisteminin getirmiş olduğu avantajları daha iyi kullanmak ve daha verimli hale getirmek için çalışmalıyız." dedi.

Gülle, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği "7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması" ön jüri değerlendirme toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı ihracat rakamlarında geçen yıla kıyasla yüzde 5 artış olduğunu belirten Gülle, "12 milyar doların üzerinde ihracat hedefi yakalandı. Yıllık bazda ihracatımız haziran ayından haziran ayına baktığımızda yüzde 9,7 artışla devam ediyor. Çok şükür uzun zamandır ihracatımızda bazı aylarda düşse bile genel olarak artış eğilimi devam ediyor." diye konuştu.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkeye getirdiği istikrar ve güven ortamıyla ihracattaki artışın daha da fazla olacağını ümit ettiğini söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

"Seçimlerde Türk halkı 'istikrar ve güvene devam' dedi. İhracat için de hedefler için devam sonucu çıkmış oldu. Biz ihracatçılar olarak hedefimiz bazında çalışmalara devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında ihracatta artışın bundan daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Şu anda 165 milyar dolar yıllık ihracat, sene sonunda 170 milyar doların üzerinde bir rakama çıkacak. Gene ihracatçılar bir rekor kıracak. 24 Haziran seçimi Türkiye tarihinin en önemli seçimi oldu. Yeni yönetim sisteminin getirmiş olduğu avantajları daha iyi kullanmak ve daha verimli hale getirmek için çalışmalıyız."

Gülle, bürokrasiyle zaman kaybetmeden enerjilerini daha verimli harcayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlerin sivil toplum kuruluşları olarak bu yeni yönetim sistemi içinde öz eleştiri yapıp bu dönemde kendi iç yapısal değişimimizi de gerçekleştirmemiz, daha az bürokrasiyle uğraşarak daha çok etken olmamız gerekiyor. Enerjimizi daha verimli işlere harcamamız gerekiyor. Bürokrasiyi değil insanların beyanını esas alan, devletin kontrolünün arkadan geldiği bir yönetimi getirmemiz gerekiyor. Özellikle ihracatçıların önünde bürokrasinin daha az olduğu bir sisteme ulaşmamız gerekiyor. Bu yönde değişiklik yapacağız. Biz de Türkiye'yi müreffeh toplum seviyesine çıkarmada en önemli kurum olan Türkiye İhracatçılar Meclisinin bütün gücünü kullanarak çalışmak için gecemizi gündüzümüze katacağız."

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kahramanmaraş TİM Başkanı İsmail Gülle

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