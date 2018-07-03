Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar Türkiye'ye satıldığı" iddialarının teknik açıdan ve mantıken mümkün olmadığı belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun iddialarına dayandırılarak, "Patatesimizi bize geri sattılar" başlıklı haberin yayınlandığı hatırlatıldı.

İklim şartlarındaki değişime bağlı olarak, sıcaklıkların dalgalı seyir izlediği ve aşırı yağışların bazı patates üretim alanlarında etkisini artırdığı ifade edilen açıklamada, bu durumun verimde düşüşe ve ürün arzında kısmi daralmaya neden olduğu bildirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patateslerin, piyasadaki fiyatların regüle edilmesi amacıyla yurt içinde anlaşmaya varılan marketlere uygun fiyatla satıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu satışlar ve ülkemizde hasat edilen yeni ürünlerin arzıyla beraber piyasadaki patates fiyatlarının gerilediği görülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.