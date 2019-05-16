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Türkiye-Tataristan İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - “Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız” - “Rusya Federasyonu’nda yaklaşık 20 milyon Müslüman nüfus var. Bu nüfusun helal gıda ihtiyaçları için bir sisteme gereksinimleri var. Türkiye olarak son yıllarda bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Özellikle Helal Akreditasyon Kurumu ve standardizasyon sistemimize entegre olarak Tataristan ile karşılıklı yatırım yapabiliriz”

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gösterdiği hedef doğrultusunda Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, ticaret hedefinin 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi:

“2012 yılında 920 milyon dolar olan Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018’de 314 milyon dolar olmuş, bunun da en kısa zamanda 1 milyar doların üstüne taşınmasıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. (Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov) Kendileri her zaman Türk firmalarına destek olmuştur. Bu iş forumunun yeni iş imkanlarına, iş birliklerine ve yeni yatırım olanaklarına kapı aralayacağına inanıyorum. Tataristan vizyoner politikaları sayesinde son yıllarda cazibe merkezi olmuştur. Ayrıca 2018 yılı dünya futbol turnuvasının gerçekleştirilmesiyle bütün dünyanın gözü tekrar Tataristan’a yönlenmiş bulunmaktadır. Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız.”

Pekcan, Tataristan firmalarının özellikle petrokimya alanında tecrübeli olduğunu anımsatarak, “Bizim Türkiye olarak petrokimya alanındaki yatırımlara çok ihtiyacımız var. Buyursunlar, gelsinler, proje bazlı desteklerimiz var. Burada kendilerini yatırımcı olarak görmek istiyoruz, onları desteklemeye hazırız.” diye konuştu.

Türkiye ile Tataristan arasındaki kültürel, tarihi ve kardeşlik bağlarına bu ticaret hacminin az geldiğini aktaran Bakan Pekcan, Tatneft, Kamaz ve Kazan’daki helikopter fabrikası gibi küresel ölçekli yatırımları da Türkiye’de görmek istediklerini söyledi.

- “Türk müteahhitlik firmalarını Tataristan’daki projelerde daha fazla görmek istiyoruz”

Pekcan, Türkiye’nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada geldiğini belirterek, Tataristan’da da 1,7 milyar dolarlık müteahhitlik firmalarının yatırımlarının mevcut olduğunu, şu anda da ciddi firmaların teklif verip çalışmalarını sürdürdüğünü, firmaların kalite, hızlı teslimat ve rekabetçi fiyatlarıyla yer edindiğini dile getirdi.

Türk müteahhitlik firmalarını Tataristan’daki projelerde daha fazla görmek istediklerini ifade eden Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya Federasyonu’nda yaklaşık 20 milyon Müslüman nüfus var. Bu nüfusun helal gıda ihtiyaçları için bir sisteme gereksinimleri var. Biz Türkiye olarak son yıllarda bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Özellikle Helal Akreditasyon Kurumu ve standardizasyon sistemimize entegre olarak Tataristan ile karşılıklı olarak yatırım yapabiliriz. Biz bu konuda da destek vermeye her zaman hazırız. İş dünyasından değişik sektörlerle ilgili karşılıklı yatırım ve iş birliği talepleri gelmesi halinde bakanlık olarak her zaman yanınızdayız.”

Pekcan, küresel piyasalarda ekonomide kırılgan bir döneme geçildiğini anlatarak, “Bölgemizdeki kargaşa ve krizlere rağmen Türkiye 2018 yılında ihracatta rekor kırdı. Bu rakama ulaşmamızdaki sizlerin payları için de teşekkür ediyorum. İhracattaki başarılarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Devletimizin çok güzel ihracat destekleri var.” dedi.

Bakan Pekcan, kolaydestek.gov.tr’den bilgi alınarak, Türkiye’nin sunduğu desteklerden faydalanılmasını tavsiye etti.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Tataristan İş Forumu

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