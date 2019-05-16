İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gösterdiği hedef doğrultusunda Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, ticaret hedefinin 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi:

“2012 yılında 920 milyon dolar olan Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018’de 314 milyon dolar olmuş, bunun da en kısa zamanda 1 milyar doların üstüne taşınmasıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. (Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov) Kendileri her zaman Türk firmalarına destek olmuştur. Bu iş forumunun yeni iş imkanlarına, iş birliklerine ve yeni yatırım olanaklarına kapı aralayacağına inanıyorum. Tataristan vizyoner politikaları sayesinde son yıllarda cazibe merkezi olmuştur. Ayrıca 2018 yılı dünya futbol turnuvasının gerçekleştirilmesiyle bütün dünyanın gözü tekrar Tataristan’a yönlenmiş bulunmaktadır. Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız.”