BALIKESİR (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürüttükleri "Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında KOBİ'lerin ve illerin dijitalleşme seviyelerini tespit ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dijital skoru 53 idi. Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında gittiğimiz şehirlerde bir araya geldiğimiz ve ürünlerimizle dijitalleşmelerine katkıda bulunduğumuz işletmelerin sayısı arttıkça, bu skoru 69’a çıkardık" dedi.

KOBİ'lerin, iş yapma şekilleri ve rekabet koşullarının dijitalleşmeyle değişen yeni dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığının desteği ve TOBB'un himayesinde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın bu yılki dördüncü durağı Balıkesir oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla organize edilen program, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da açılışta hazır bulundu.