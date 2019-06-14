"Türkiye, tekrar hayvan ihraç eder konuma gelecek"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, tekrar hayvan ihraç eder konuma gelmelidir ve gelecektir de. Bununla ilgili gerekli her türlü tedbiri aldık, yol haritamız da mevcut." dedi.

Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda damızlık koyun, keçi, sığır ve manda birliklerinin genel başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelen Pakdemirli, sektör için birlik ve üreticilerle birlikte hep beraber ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Sektörel birlik ve örgütlerin tarım ve hayvancılık için öneminden bahseden Pakdemirli, hep birlikte sektörü ileri götüreceklerini, yanlışların üzerine beraber gitmeleri gerektiğini bildirdi.

Pakdemirli, tarımda iyileştirilmesi gereken alanlardan birisinin planlama olduğunu, planlama için de veriye ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınmasının öneminden bahsetti.

Tarım sektörünün taleplerini dile getirebileceği Tarım Şurası'nın 2004'ten sonra ilk kez düzenleneceğine değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: