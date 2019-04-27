Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı (2)

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk." dedi.

Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı"nda, sektörlerinin istihdama önemli katkısının olduğunu söyledi.

Her zaman ülke menfaatlerini gözettiklerini, ülkeye daha fazla döviz kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını anlatan Öksüz, sektör olarak büyümeye devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk. Sektörlerimiz, Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle başarıdan, başarıya koşuyor. Bu başarıları taçlandırmaya, yeni ufuklara ilerlemeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya kararlıyız. Bu amaçla İTHİB olarak biz de azimle çalışmaya devam ediyoruz."