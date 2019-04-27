FİNANS

Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: - "Tekstil ve hazırgiyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk" - İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe: - "Ülke olarak her alanda daha fazla üretim ve ihracat ihtiyaç duyuyoruz. 82 milyonluk ülkemizde işsizliği azaltacak sektörümüzün desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var" - Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz: - "Ülkemizde üretilen ipliğin 3'te 1'inden fazlasını şehrimizde üretiyoruz. İlimizde tekstil piramit şeklinde büyüyor. Sektörlerimizi daha ileri noktalara taşımaktayız"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk." dedi.

Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı"nda, sektörlerinin istihdama önemli katkısının olduğunu söyledi.

Her zaman ülke menfaatlerini gözettiklerini, ülkeye daha fazla döviz kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını anlatan Öksüz, sektör olarak büyümeye devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk. Sektörlerimiz, Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle başarıdan, başarıya koşuyor. Bu başarıları taçlandırmaya, yeni ufuklara ilerlemeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya kararlıyız. Bu amaçla İTHİB olarak biz de azimle çalışmaya devam ediyoruz."

İTHİB olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında da değerlendirmede bulunan Öksüz, "Yeni nesil B2B faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yabancı alım ofislerini yetkililerini ülkemizde ihracatçılarımız ile buluşturuyoruz. Ur-Ge projelerimizin sayılarını artırıyoruz. Yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz ile sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de, Kahramanmaraş'ın tekstilin parlayan yıldızı olduğunu, kentin konfeksiyon sektöründe Anadolu'nun üretim üssü olması gerektiğini vurguladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2018 yılında 17.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Gültepe, 2019'un ilk çeyreğinde de bir artış içerisinde olduklarını, miktar olarak 2018'de yüzde 7.6 ve 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 11'lik bir artışın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu üretim istihdama yansıyor. Hazır giyim sektörü bu yıl yüzde 3.6 büyüdü. Türkiye'nin tam tersi rakamlar ortaya koyuyoruz. Ağustos-Aralık ayları arasında her ay istihdam rekoru kırdık. Ülke olarak her alanda daha fazla üretim ve ihracat ihtiyaç duyuyoruz. 82 milyonluk ülkemizde işsizliği azaltacak sektörümüzün desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var."

- "Türkiye'de üretilen ipliğin 3'te 1'i Maraş'tan"

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Serdar Zabun ise, pamuktan hazır giyime birçok sektörün önemli merkezi konumunda olduklarını söyledi.

Zabun, ülke ekonomisini güçlendirecek toplantıya ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Tekstil sektörü Türkiye'nin 80'li yıllarda başlayan ihracat politikasından beri, hep başrolde yer alıyor. Kahramanmaraş bu sektördeki yatırımlarla lider konuma ulaşmıştır. İplik ve kumaş ürünlerde sektörde getirilen vergilerdeki yapılan değişiklik, sektörümüzün nefes alması adına önemliydi." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da, Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı'nın Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu anlatarak, "Sektörler arası koordinasyonun sağlanması, yasal engellerin kaldırılması çok önemli. Umarım sektörümüze, çok daha nitelikli bir gelecek vaat edilir." diye konuştu.

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifinin tekstil sektörü olduğunu belirtti.

Sektörün en önemli toplantılardan birisinin Kahramanmaraş'ta yapılmasından dolayı herkese teşekkür eden Öksüz, "Burada Türk tekstil ailesi olarak toplandık. İlimiz ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörü. Ülkemizde üretilen ipliğin 3'te 1'inden fazlasını şehrimizde üretiyoruz. İlimizde tekstil piramit şeklinde büyüyor. Sektörlerimizi daha ileri noktalara taşımaktayız. Ülke olarak istihdam sorunu yaşadığımız dönemde tekstil sektörü daha da önem taşıyor. Bu sektöre ne kadar yatırım yapılsa az." dedi.

(Bitti)

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garantiTİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti
Silifke'de erik üreticisine ihracat moraliSilifke'de erik üreticisine ihracat morali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz kahramanmaraş Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Parasını altın, Dolar ve Euro'ya yatıranların yüzü güldü!

Parasını altın, Dolar ve Euro'ya yatıranların yüzü güldü!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Bakan Albayrak duyurdu! En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız

Bakan Albayrak duyurdu! En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız

Türk zırhlısı özel görevlere hazır

Türk zırhlısı özel görevlere hazır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.