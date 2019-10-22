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"Türkiye terör illetinden kurtulduğunda hedeflerini rahatlıkla yakalayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: - "Askerimizin, Mehmetçiğimizin mücadelesi neticesinde bu illetten kurtulduğumuzda Türkiye, çok şeyden kurtulacak ve koyduğu hedeflerin hepsini rahatlıkla yakalayacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Askerimizin, Mehmetçiğimizin mücadelesi neticesinde bu illetten (terör) kurtulduğumuzda Türkiye, çok şeyden kurtulacak ve koyduğu hedeflerin hepsini rahatlıkla yakalayacak." dedi.

Gülle, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "TechXtile Start-Up Challenge" ve "Bursa Textile Show"un açılış töreninde, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin 40 yıllık bir illetten kurtulacağını söyledi.

Terör olmasa Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümün yıllar önce gerçekleştirilebileceğini belirten Gülle, "Bugün ihracat, üretim, sanayi, zenginlik, kişi başı milli gelir, hepsi birbirinden çok daha farklı olacaktı. Askerimizin, Mehmetçiğimizin mücadelesi neticesinde bu illetten kurtulduğumuzda Türkiye, çok şeyden kurtulacak ve koyduğu hedeflerin hepsini rahatlıkla yakalayacak." ifadelerini kullandı.

Gülle, Türkiye'nin 182 milyar dolar seviyesinde olan yıl sonu ihracat hedefine doğru ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, ihracat birim değerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, şöyle devam etti:

"Yaptığımız işe akıl, fikir, ilim, bilim koymamız gerekiyor. İşimize daha fazla bilim koymalıyız. Üniversitelerimizle birçok proje gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz ancak böylelikle ilerleyebiliriz. Sektör bazında hazır giyim olarak, 14 dolarlık bir katma değerimizi var. Tekstilin 4,5 dolarlık bir kilogram birim olarak katma değeri var. Burada çıkacak sonuçların endüstride uygulanmasıyla, sosyal hayata geçmesiyle, üretilmesiyle çok daha fazlasını yakalayabilecek imkanlarımız mevcut. İnanıyorum ki pek çok çıktı, endüstriye girdi. Önümüzde çok başarılı hikayeler var. Aynı yere ısrarla vurmak, devam ettirmek gerekiyor. Önümüzü görerek uzun vadeli işler yapmalıyız. Bugünü değil, geleceği tasarlamalıyız. İhracat birim fiyatımızı 2 doların üstüne taşımalıyız."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da jeopolitik gelişmeler ve piyasalarda yaşanan zorlukların Türkiye ekonomisinin çok dayanıklı bir yapıda olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızda geliştiği ve yıkıcı inovasyonun etkilerini her alanda hissettirdiği yeni ekosistemde dinamik ve yeniliklere açık bir bakış açısı oluşturmanın önemine değinen Burkay, "Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi ışığında özgün, yenilikçi ve rekabetçi bir üretim anlayışını sürdürülebilir kılmalıyız. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı olan bu yeni bakış açısı, bizlere zorlu bir değişim süreciyle birlikte yeni fırsatların kapılarını açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise yenilik ve dönüşümler ile yıkıcı inovasyonun hayatın bir parçası olduğu günlerde tekstil sektörünün tecrübesiyle değişen rekabet şartlarını birleştirdiklerini aktardı.

TechXtile Start-Up Challenge'ın sektörün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasında önemli bir adım olduğunu söyleyen Engin, "Girişimcilerin inovatif projelerinin sanayicilerle buluşacağı bu çalışmamızdan elde edilecek sonuçların diğer sektörlere de örnek olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi Ödül Töreni ile tamamlandı. Törende, inovasyonu üretimlerinin her aşamasında etkin kullanmayı başaran 16 firmanın temsilcilerine ödülleri verildi.

TechXtile Start-Up Challenge ile eş zamanlı düzenlenen ve seçkin katılımcıların 2020-2021 sonbahar-kış kumaş koleksiyonlarını sunacağı Bursa Textile Show yarın sona erecek.

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bursa "Bursa Textile Show" Techxtile Start-Up Challenge tekstil TİM Başkanı İsmail Gülle

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