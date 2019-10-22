"Türkiye terör illetinden kurtulduğunda hedeflerini rahatlıkla yakalayacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Askerimizin, Mehmetçiğimizin mücadelesi neticesinde bu illetten (terör) kurtulduğumuzda Türkiye, çok şeyden kurtulacak ve koyduğu hedeflerin hepsini rahatlıkla yakalayacak." dedi. Gülle, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "TechXtile Start-Up Challenge" ve "Bursa Textile Show"un açılış töreninde, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin 40 yıllık bir illetten kurtulacağını söyledi. Terör olmasa Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümün yıllar önce gerçekleştirilebileceğini belirten Gülle, "Bugün ihracat, üretim, sanayi, zenginlik, kişi başı milli gelir, hepsi birbirinden çok daha farklı olacaktı. Askerimizin, Mehmetçiğimizin mücadelesi neticesinde bu illetten kurtulduğumuzda Türkiye, çok şeyden kurtulacak ve koyduğu hedeflerin hepsini rahatlıkla yakalayacak." ifadelerini kullandı. Gülle, Türkiye'nin 182 milyar dolar seviyesinde olan yıl sonu ihracat hedefine doğru ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, ihracat birim değerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: "Yaptığımız işe akıl, fikir, ilim, bilim koymamız gerekiyor. İşimize daha fazla bilim koymalıyız. Üniversitelerimizle birçok proje gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz ancak böylelikle ilerleyebiliriz. Sektör bazında hazır giyim olarak, 14 dolarlık bir katma değerimizi var. Tekstilin 4,5 dolarlık bir kilogram birim olarak katma değeri var. Burada çıkacak sonuçların endüstride uygulanmasıyla, sosyal hayata geçmesiyle, üretilmesiyle çok daha fazlasını yakalayabilecek imkanlarımız mevcut. İnanıyorum ki pek çok çıktı, endüstriye girdi. Önümüzde çok başarılı hikayeler var. Aynı yere ısrarla vurmak, devam ettirmek gerekiyor. Önümüzü görerek uzun vadeli işler yapmalıyız. Bugünü değil, geleceği tasarlamalıyız. İhracat birim fiyatımızı 2 doların üstüne taşımalıyız." Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da jeopolitik gelişmeler ve piyasalarda yaşanan zorlukların Türkiye ekonomisinin çok dayanıklı bir yapıda olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.