"Türkiye tüm saldırılara rağmen büyümeye devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye her şeye rağmen, tüm saldırılara ve üstümüzde oynanan oyunlara rağmen, büyümeye devam ediyor ve edecektir." ifadesini kullandı.

Kopuz, 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdiği açıklamasında, özellikle son aylarda ve seçimler yaklaştıkça Türkiye üzerine oynanan oyunların arttığını belirtti.

Türk lirasının değerini düşürmeye yönelik operasyonların art arda geldiğinin altını çizen Kopuz, "Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye oyunları tuzakları Allah’ın izniyle boşa çıkarıyor ve büyümeye devam ediyor. Türkiye her şeye rağmen, tüm saldırılara ve üstümüzde oynanan oyunlara rağmen, büyümeye devam ediyor ve edecektir. Bu büyüme rakamlarıyla OECD sıralamasında birinci, G20’de ikinci sıradayız. Yani dünyanın en çok büyüyen ekonomilerinden biriyiz. Geçen yılın büyüme rakamları açıklandığında 'Türkiye düşman çatlatıyor' demiş ve 'İnşallah önümüzdeki dönemde de bu büyümeyi sürdüreceğiz' demiştim. Hükümetimiz Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de aşacak ve yüksek büyümenin yaratabileceği sıkıntılara karşı da gerekli tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.