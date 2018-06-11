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"Türkiye tüm saldırılara rağmen büyümeye devam edecektir"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: - "Türkiye her şeye rağmen, tüm saldırılara ve üstümüzde oynanan oyunlara rağmen, büyümeye devam ediyor ve edecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye her şeye rağmen, tüm saldırılara ve üstümüzde oynanan oyunlara rağmen, büyümeye devam ediyor ve edecektir." ifadesini kullandı.

Kopuz, 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdiği açıklamasında, özellikle son aylarda ve seçimler yaklaştıkça Türkiye üzerine oynanan oyunların arttığını belirtti.

Türk lirasının değerini düşürmeye yönelik operasyonların art arda geldiğinin altını çizen Kopuz, "Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye oyunları tuzakları Allah’ın izniyle boşa çıkarıyor ve büyümeye devam ediyor. Türkiye her şeye rağmen, tüm saldırılara ve üstümüzde oynanan oyunlara rağmen, büyümeye devam ediyor ve edecektir. Bu büyüme rakamlarıyla OECD sıralamasında birinci, G20’de ikinci sıradayız. Yani dünyanın en çok büyüyen ekonomilerinden biriyiz. Geçen yılın büyüme rakamları açıklandığında 'Türkiye düşman çatlatıyor' demiş ve 'İnşallah önümüzdeki dönemde de bu büyümeyi sürdüreceğiz' demiştim. Hükümetimiz Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de aşacak ve yüksek büyümenin yaratabileceği sıkıntılara karşı da gerekli tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan rakamlardaki cari açığın artışına da dikkati çeken Kopuz, nisan ayında 5,4 milyar dolarlık bir açığın olduğunu anımsattı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar büyümemizin yan etkileridir. Türk lirasının değer kaybetmesi ihracatımızı daha olumlu etkilemeli ancak etkilemiyor. Bunun da nedeni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi katma değeri yüksek ürünler ihraç etmeye yönelik çabaların yetersiz kalması. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalı, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeli, bu konuda hükümetimizin verdiği destekleri iyi takip edip, ürünlerimizin katma değerini yükseltmeliyiz. Bu çalışmaların da mevcut hükümetimiz tarafından hakkıyla yapılacağına olan inancımla, seçimlerden sonra cari açık gibi sorunların hızla çözüleceğine inanıyorum.”

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2018 ilk çeyrek büyüme verisi

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