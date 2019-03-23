İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Turizmde yükselişe geçen Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerine ulaşması için gastronomi, kongre ve golf gibi turizm alanlardaki faaliyetler artırılırken, bu hedeflere ulaşılması ve gelirlerin artırılması için karavan ile tatil yapacak yerli ve yabancı turistler büyük potansiyel barındırıyor.

Karavan sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Adria Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gencer, karavanda tatil yapmanın neredeyse herkesin hayali olduğunu belirterek, 80 bin TL ile 150 bin TL arasında çekme karavan, 200 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında da motokaravan satın alınabileceğini, bir karavanın yıllık masrafının da ortalama bin TL olduğunu kaydetti.

İnsanların artık dört duvar arasından ve AVM'lerden sıkıldığını ifade eden Gencer, "İnsanlar karavanını alıp bir yerlere kaçmak istiyor. Kaçmak istedikleri yer ise doğa." diye konuştu.

Gencer, Türkiye'de artan bir talep olmasına rağmen karavan sahiplerinin çok sınırlı olduğunu aktardı ve Avrupa'da 5 kişiden 3'ünde karavan bulunduğunu, Türkiye'de de potansiyelin çok yüksek olduğunu söyledi.