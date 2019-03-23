FİNANS

Türkiye turizm hedeflerine "karavanla" ulaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Turizmde yükselişe geçen Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerine ulaşması için gastronomi, kongre ve golf gibi turizm alanlardaki faaliyetler artırılırken, bu hedeflere ulaşılması ve gelirlerin artırılması için karavan ile tatil yapacak yerli ve yabancı turistler büyük potansiyele sahip - Adria Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gencer: - "İstanbul'da en az 3 tane Avrupa standartlarında kamp alanının olması gerekiyor. Yunanistan'da 142, Hırvatistan'da 158, Fransa'da 2 bin 785 kamp alanı bulunuyor. Bu alanlar inanılmaz turizm geliri getirme potansiyeli sunuyor. Türkiye'nin kişi başı turizm geliri hedefine ulaşmak için karavancıların getireceği turizm gelirinden mahrum kalmaması gerekiyor" - "Gelecek yıllar içerisinde karavan satış adetleri yükselecektir. Otel fiyatlarının artması ve daha özgür bir şekilde tatil yapmak isteyenler karavana yöneliyor" - "Türkiye nüfusunun 4'te 1'i potansiyel karavan müşterisi. Herkes karavancılığa sıcak bakıyor" - "Türkiye'de yılda 2 ayı aşkın tatil süresi var. Bu tatil süresini otelde geçirmek gibi bir imkan olmuyor. Karavanınız varsa hafta sonlarında bile bir yerlere gidip, doğa ile iç içe olabilirsiniz"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Turizmde yükselişe geçen Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerine ulaşması için gastronomi, kongre ve golf gibi turizm alanlardaki faaliyetler artırılırken, bu hedeflere ulaşılması ve gelirlerin artırılması için karavan ile tatil yapacak yerli ve yabancı turistler büyük potansiyel barındırıyor.

Karavan sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Adria Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gencer, karavanda tatil yapmanın neredeyse herkesin hayali olduğunu belirterek, 80 bin TL ile 150 bin TL arasında çekme karavan, 200 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında da motokaravan satın alınabileceğini, bir karavanın yıllık masrafının da ortalama bin TL olduğunu kaydetti.

İnsanların artık dört duvar arasından ve AVM'lerden sıkıldığını ifade eden Gencer, "İnsanlar karavanını alıp bir yerlere kaçmak istiyor. Kaçmak istedikleri yer ise doğa." diye konuştu.

Gencer, Türkiye'de artan bir talep olmasına rağmen karavan sahiplerinin çok sınırlı olduğunu aktardı ve Avrupa'da 5 kişiden 3'ünde karavan bulunduğunu, Türkiye'de de potansiyelin çok yüksek olduğunu söyledi.

- "Karavana 25-45 yaş grubu ve beyaz yakalı çalışanlar ilgi gösteriyor"

Gencer, geçmişte karavancı denildiğinde herkesin gözünde emeklilerin canlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son 4 yıldır karavana 25-45 yaş grubu ve beyaz yakalı çalışanlar ilgi gösteriyor. Artan talep sorunu da beraberinde getirmeye başladı.Türkiye'de 5 kamp alanı bulunuyor. Bu karavancılar için yeterli değil. Bu aslında çok ciddi turizm geliri de oluşturuyor. Kamp alanı için kira ödeniyor, bulunulan yerin marketinden alışveriş yapılıyor. İstanbul'da en az 3 tane Avrupa standartlarında kamp alanının olması gerekiyor. Yunanistan'a kadar gelen karavancı oradan geri dönüyor. Yunanistan'da 142, Hırvatistan'da 158, Fransa'da 2 bin 785 kamp alanı mevcut. Bu alanlar inanılmaz turizm geliri getirme potansiyeli sunuyor. Türkiye'nin kişi başı turizm geliri hedefine ulaşmak için karavancıların getireceği turizm gelirinden mahrum kalmaması gerek. Türkiye'de 250'ye yakın kamp alanına ihtiyaç var. unanistan'a gittiğimde kamp alanı kirası, yakıt, alışveriş en az bir hafta için bin avro harcıyorum. Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması için böyle gelirlere ihtiyacı var."

Türkiye'de marina olmasaydı tekne kültürünün oluşmayacağını ifade eden Gencer, "Karavan için de kamp alanları oluşturulmazsa karavan kültürü oluşmaz. Şimdiki çocuklar ağaca çıkmayı bile bilmiyor, onların doğa ile tekrar tanıştırılması lazım." dedi.

- Karavancılar artıyor

Gencer, Türkiye'nin her yerinde karavan bulunduğunu belirterek, ülkedeki ekonomik durumun karavan sektörünü etkilemediğini, geçen seneye göre talepte yüzde 30'luk artış olduğunu söyledi.

Karavanın hobi olmaktan çıktığını, artık ihtiyaca dönüştüğünü ifade eden Gencer, "Türkiye'de yılda 2 ayı aşkın tatil süresi var. Bu tatil süresini otelde geçirmek gibi bir imkan olmuyor. Karavanınız varsa hafta sonlarında bile bir yerlere gidip, doğa ile iç içe olabilirsiniz. Sıcak su, tuvalet her türlü ihtiyacınızı karavan ile görebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Gencer, Türkiye'de 5 bin karavan bulunduğuna, bu karavanların yüzde 70'inin yerli olduğuna işaret ederek, "Türkiye karavan kiralamaya yönelik çok büyük talep var ancak kiralayan firma yok. Yakın zamanda bir firma bu ihtiyacı görerek, kiralama işine de girecek." dedi.

- "Türkiye nüfusunun 4'te 1'i potansiyel karavan müşterisi"

Gencer, Türkiye'deki kamp alanları için günde 80 TL ile 150 TL arasında verildiğini anlatarak, "Türkiye nüfusunun 4'te 1'i potansiyel karavan müşterisi. Herkes karavancılığa sıcak bakıyor." dedi.

Gelecek yıllar içerisinde satış adetlerinin yükseleceğini belirten Gencer, otel fiyatlarının artması ve daha özgür bir şekilde tatil yapmak isteyenlerin karavana yöneldiğini kaydetti.

Gencer, dünyada karavan üretiminde ilk 3'te olan Adria'nın 5 yıldır Türkiye'de bulunduğunu aktararak, Türkiye'de bütün ithal karavanların hepsine bakıldığında adetlerinin Adria'nın yarısı kadar olduğunu söyledi.

Adria'nın yılda 20 bin karavan ürettiğini, Türkiye'de yılda 100 adetlik kota bulunduğunu belirten Gencer, bu kotanın da gelecek yıllarda artacağına inandığını dile getirdi.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştüCan eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü
Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık PaneliUludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekme karavan Hüseyin Gencer motokaravan

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Yok satan fasulye! Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı

Yok satan fasulye! Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı

Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği

Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.