"Türkiye, turizmde güçlü altyapıya sahip"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmde hızlı bir ivme kazanarak geçen sene 46 milyon turist ağırlayan Türkiye, sağlık, kongre, golf, fuar gibi alternatif turizm alanlarındaki rekabet gücünü de kullanarak bu sene 50 milyon turist bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, Türkiye'de turizmin sadece deniz, kum, güneşden ibaret olmadığını, alternatif turizm potansiyellerinin de en iyi şekilde değerlendirildiğini söyledi.

İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin değişik kentlerinde kongre turizminde önemli sayılara ulaşıldığını ifade eden Ayık, bu alanda da dünyanın önemli merkezleri arasında yer aldıklarını bildirdi.

Ayık, kongre turizminde geçen yıllarda bir duraklama döneminin yaşandığını anımsatarak, "Yaşadığımız inişli çıkışlı dönem nedeniyle 2015-2016 yıllarında birçok kongreden iptal aldık ama şu anda yavaş yavaş geri dönüşler başladı. 2020 başta olmak üzere kongre turizminde de ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Ciddi bir altyapımız var, rekabet gücümüz son derece yüksek. Burada da kısa süre içinde toparlanma yapabiliriz." diye konuştu.