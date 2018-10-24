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"Türkiye turizmi için 2019 sıçrama yılı olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

Corendon Havayolları Üst Yöneticisi Yıldıray Karaer: "Türkiye turizmde 2018'de iyi bir sezon geçirdi. 2019 sezonu daha iyi görünüyor. Türkiye turizmi için 2019 sıçrama yılı olacak. Biz bunu yurt dışında oluşan uçak taleplerinden çok rahat görebiliyoruz"

İZMİR (AA) - Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, Türkiye turizminin 2018'de iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "2019 sezonu daha iyi görünüyor. Türkiye turizmi için 2019 sıçrama yılı olacak. Biz bunu yurt dışında oluşan uçak taleplerinden çok rahat görebiliyoruz." dedi.

İzmir'de bir otelde Corendon Havayolları'nın yeni seferlerinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Karaer, Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci üs olarak İzmir'i belirlediklerini belirtti.

Almanya'dan 7 ve Hollanda'dan 1 olmak üzere İzmir'e 8 şehirden uçuş planladıklarını dile getiren Karaer, "Uçuşlar 1 Haziran 2019 itibarıyla başlayacak. İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunun bilinciyle elimizden gelen katkıyı sunmak adına harekete geçtik. 2019 yazı için İzmir'e haftada 18 uçuş gerçekleştirecek şekilde 148 bin koltuk planladık. Önümüzdeki günlerde 2019-2020 kış tarifesini de satışa sunacağız. Hedefimiz her sene İzmir'e yeni meydanlardan uçuşlar düzenlemek ve seferleri 12 ay boyunca düzenli olarak devam ettirmek." diye konuştu.

Uçuşları düzenlerken İzmir'in yanı sıra çevre illere seyahat edebilecek yolcu potansiyelini de göz önünde bulundurduklarına işaret eden Karaer, yabancı turistlerle birlikte özellikle Hollanda, Belçika ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için de bu uçuşların çok cazip bir fırsat olacağını ifade etti.

İzmir uçuşlarını Avrupa'da faaliyet gösteren yerel acentelere tanıtmak için harekete geçtiklerini aktaran Karaer, "Türkiye turizmde 2018'de iyi bir sezon geçirdi. 2019 sezonu daha iyi görünüyor. Türkiye turizmi için 2019 sıçrama yılı olacak. Biz bunu yurt dışında oluşan uçak taleplerinden çok rahat görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Corendon Havayolları Grubu turizm Yıldıray Karaer

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