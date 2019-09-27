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"Türkiye turizmi olarak rakiplerimizin çok çok önündeyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından önemli turizm merkezlerinden Antalya'da tatil yapan yaklaşık 5 bin turist ülkelerine döndü - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Türkiye turizmi olarak rakiplerimizin çok çok önündeyiz. Thomas Cook iflası duyulur duyulmaz çok hızlı hareket edildi. STK'lar, sektör paydaşları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi, sorunu masaya yatırdı" - "Gerek turistlerin güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri gerekse olumsuzlukların insanlara yansımaması Türk turizmi açısından gurur vericiydi"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Türkiye turizmi olarak rakiplerimizin çok çok önündeyiz. Thomas Cook iflası duyulur duyulmaz çok hızlı hareket edildi. STK'lar, sektör paydaşları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi, sorunu masaya yatırdı." dedi.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını duyurmasının ardından turizm kenti Antalya'da bu firma aracılığıyla tatil yapan 5 bin civarındaki turist, ülkelerine döndü.

Pazartesi gününden itibaren Antalya'da tatilini tamamlayan turistlerin İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Turistlerin havalimanında alınan tedbirler kapsamında güvenli şekilde Türkiye'den ayrılmaları sağlanıyor.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında oluşturulan kriz masası, turistlerin sorunsuz şekilde kentten ayrılması için çalışmaları yakından takip ediyor.

- "Thomas Cook iflası duyulur duyulmaz çok hızlı hareket edildi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, pazartesi gününden itibaren turistlerin büyük bir bölümünün kentten ayrıldığını söyledi.

Ağırlıklı olarak Dalaman ve Bodrum'da bulunan turistlerin dönüşlerinin devam ettiğini aktaran Atmaca, Antalya'da Thomas Cook aracılığıyla tatil yapan şu ana kadar 5 bin turistin gittiğini, bir kaç güne kadar misafirlerin tamamen dönmüş olacağını dile getirdi.

Türkiye olarak turizmde çok iyi bir sezon yaşandığına değinen Atmaca, şöyle konuştu:

"Türkiye turizmi olarak rakiplerimizin çok çok önündeyiz. Thomas Cook iflası duyulur duyulmaz çok hızlı hareket edildi. STK'lar, sektör paydaşları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi, sorunu masaya yatırdı. Gerek turistlerin güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri gerekse olumsuzlukların insanlara yansımaması Türk turizmi açısından gurur vericiydi. Türk turizminin tüm paydaşlarıyla el ele vereceğiz."

Sektöre sağlanacak kredi desteğinin henüz detaylarının belli olmadığını anlatan Atmaca, bu konunun bile önemli bir çalışma olduğuna dikkati çekti.

Atmaca, bakanlığın organize ettiği destek paketinin sektöre nefes aldıracağını belirterek, "Thomas Cook'un yerine mutlaka alternatifler çıkacak. Mutlaka bir çözüm üretilir. İngiltere pazarında 2020 yılı için satışlar haziran ayında başladı. Ciddi bir rezervasyon almıştık, satışlarda bir düşüş yaşandı ama halen devam ediyor. Yeni aktörlerin devreye girmesiyle bir kaç güne kadar eski haline alacaktır." dedi.

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