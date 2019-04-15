FİNANS

Türkiye turizminde yeni hedefler

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Turizmde geçen yılı Cumhuriyet tarihinin rekorlarıyla kapatan Türkiye, gelecek günlerde kamuoyuna açıklanacak Turizm Master Planı ve Turizm Geliştirme Fonu ile turist sayısını bu yıl 50 milyona, turizm gelirini 35 milyar dolara yükselterek yeni rekorlar hedefliyor - Türkiye, geçen yılı turizmde 29,5 milyar dolarlık gelirle kapatırken, gelen turist sayısıyla birlikte geceleme sayılarındaki artış da kayıtlara geçti - Yabancı turist geçen yıl kişi başına 617 dolar harcarken, yerli turist Ocak-Ekim 2018 döneminde seyahatlerine 34,8 milyar lira para ayırdı, en çok harcamayı yeme içme ve ulaştırmaya yaptı - Türkiye'de turist sayısında ve turizm gelirlerinde yaşanan artışa paralel olarak bir yılda ortalama yurt içi tur fiyatları yüzde 39, yurt dışı tur fiyatları da yüzde 24 yükseldi

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Turizmde geçen yılı Cumhuriyet tarihinin rekorlarıyla kapatan Türkiye, gelecek günlerde açıklanacak Turizm Master Planı ve Turizm Geliştirme Fonu ile 2019'da turist sayısını 50 milyona, turizm gelirini 35 milyar dolara yükseltme hedefine kilitlendi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) Yapısal Dönüşüm Adımları-2019" kapsamında bu yıl Turizm Master Planı hazırlanarak, Turizm Geliştirme Fonu oluşturulacak. Böylece hem ülke ve destinasyon çeşitliliğinin hem turist sayısının hem de turist başına düşen gelirin artırılması planlanıyor.

Atılacak adımlarla turist sayısının bu yıl 50 milyona, turizm gelirinin de 35 milyar dolara çıkması beklenirken, gelecek 4 yıl içinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.

- Turist sayısı da turizm geliri de artıyor

Türkiye'de turizm geliri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Hem turist sayısında hem turizm gelirinde artış gerçekleşti.

Geçen yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başına ortalama harcama 647 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması da 801 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişi olurken, bunların yüzde 85,4'ünü 38 milyon 951 bin 902 kişi ile yabancılar, yüzde 14,6'sını 6 milyon 676 bin 771 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin geceleme sayısı da söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 103,8 milyondan 113,5 milyona çıktı.

- İlgi tur fiyatlarını artırdı

Türkiye'ye yabancı turistin ilgisi artmaya devam ederken, bu canlanma tur fiyatlarına da yansıdı.

Ortalama fiyatlara bakıldığında yurt içinde bir hafta ve daha fazla süreli turlar geçen sene mart ayında 174 lira iken bu sene aynı ayda yüzde 39 artışla 241 lira oldu. Öte yandan söz konusu turların geçtiğimiz yaz aylarındaki fiyatları da Ağustos 2018'de 540 lira civarını gördü.

Yurt dışında bir hafta ve daha uzun süreli turların fiyatları da aynı dönemde yüzde 24 yükselişle 2 bin 69 liradan 2 bin 569 liraya çıktı. Yaz aylarında söz konusu ortalama fiyatlar 3 bin 500 lirayı buldu.

Yurt içi hafta sonu tur fiyatları son bir yılda yüzde 28,7 artarak martta 277 liraya yükseldi.

- Yerli turist 9 ayda 34,8 milyar lira harcadı

Türkiye'deki hane halklarının seyahat verileri incelendiğinde, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 32 milyon 537 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, ortalama 650 lira harcarken, 333 milyon 38 bin geceleme (ortalama 10,2 gece) yaptı.

Seyahate çıkanlar, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 21 milyar 138 milyon 934 bin lira, 2018 yılının ocak-ekim döneminde de 34,8 milyar lira harcadı.

Yerli turistlerin seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,7'sini 18 milyar 748 milyon 899 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü 2 milyar 390 milyon 35 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

- En çok harcama yeme içmeye

Kişisel harcamalar içinde yeme içmeye 10,5 milyar lira, konaklamaya 4,5 milyar lira, sağlığa 1,1 milyar lira, ulaştırma masraflarına yaklaşık 10 milyar lira, giyecek, hediyelik eşya alışverişlerine 3,2 milyar lira harcandı.

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 58,9 ile ilk sırada yer alırken, seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırayı yüzde 36,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırayı yüzde 2,2 ile "sağlık" aldı.

Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar en çok "arkadaş, akraba evinde" kalmayı tercih etti.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3
Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turizm Turizm Geliştirme Fonu Turizm Master Planı TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

4,5 milyon kişi işsiz

4,5 milyon kişi işsiz

Dolar haftaya hızlı başladı!

Dolar haftaya hızlı başladı!

Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!

Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)

Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.