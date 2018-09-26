İSTANBUL (AA) - Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının (STA) bir an önce imzalanmasını beklediklerini, bu anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde çok önemli, tarihi bir aşama olacağını bildirdi.

Kubiv, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 27 yıl ile sınırlı olmadığını, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100 yılı aştığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını belirten Kubiv, Ukraynalı ve Türk iş adamlarının, sorunlarını çözmek için bir platform kurduğunu, iki ülkenin ticaret odalarının etkin olacağı bu platform sayesinde ticaretteki sorunların daha hızlı ve etkin şekilde çözüleceğini kaydetti.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve Kanada ile ticari anlaşmalar yaptığını anımsatan Kubiv, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ukrayna ile Türkiye arasında STA'nın bir an önce imzalanmasını bekliyoruz. Bu anlaşma, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde çok önemli tarihi bir aşama olacak. STA mutlaka imzalanacak. Çünkü Cumhurbaşkanlarının siyasi iradesi, hükümetimizin isteği ve Ukrayna'da ilgili mevzuat temeli mevcut... Bu anlaşma, uzun vadeli bir program olduğu için önümüzdeki 30-50 yılın ekonomik ilişkilerini kapsayacak. Rusya'nın (Kırım'ı) ilhakı olmasaydı, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar olacaktı."