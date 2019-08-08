İSTANBUL (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Türk iş dünyasından sadece bazı dostlarımızla değil, gerçekten iş ortaklarımızla beraber çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız." dedi.

Zelenskiy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü, görüşme sırasında Erdoğan'ın ideal bir hedef konulmasını rica ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "İş dünyasını temsil eden insanları burada görmekten memnunum. Söz konusu değişiklikleri uygulamak için bütün imkanlarımız var." dedi.

Altyapı sektörüne 20 milyar dolar yatırım yapmayı düşündüklerini ifade eden Zelenskiy, "15 havalimanı çalışır hale getirilecek, 5 liman düzenlenecek ve daha etkin bir konuma getirilecek. Savunma sanayi sektöründe değişiklik olacak. Yap-işlet-devret projelerini yapacağız. Sermaye, teknoloji ve tecrübelerinizle Ukrayna mutfağına geliniz. Arazi sahibi olan Onur şirketi gibi şirketler var. Bu konudaki kamu-özel ortaklığını değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.