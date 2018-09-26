FİNANS

Türkiye uluslararası maden şirketi kuracak

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: "Bu yeni şirket, Afrika ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulacağını bildirdi.

Cansız, Twitter hesabından, kuruluşu için çalışmalara başlanan şirketle ilgili paylaşımda bulundu.

Global madencilik piyasasında etkili bir aktör olabilme ve Türkiye'nin ham madde tedarik güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını aktaran Cansız, bu hedef doğrultusunda, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Cansız, "Bu yeni şirket, Afrika ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu şirket, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulacak.

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti""Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"
Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtıSamsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız işletme madencilik madencilik piyasası Orta Asya yurtdışında maden arama

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

Sivas'ta patates hasadı başladı

Sivas'ta patates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.