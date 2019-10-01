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Türkiye-Ürdün arasında ticari iş birliği anlaşması imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Amacımız Türkiye ile Ürdün arasında orta ve uzun vadede ticaretin karşılıklı olarak serbestleşmesini sağlamak" - "Türkiye olarak karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimizin korunmasını ve geliştirilmesine her zaman önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. STA'nın iptaliyle beraber anlaşma sürecinde 800 milyon-1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz negatif yönde etkilenmiştir"

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacımız Türkiye ile Ürdün arasında orta ve uzun vadede ticaretin karşılıklı olarak serbestleşmesini sağlamak." dedi.

"Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın imza töreni, Bakan Pekcan ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri'nin katılımıyla Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ürdün ilişkilerinin bölgesel refah ile istikrarın sağlanması ve korunması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 2 yılda 5 kez bir araya gelmesinin de bunun en önemli göstergesi olduğunu anlatan Pekcan, ekonomik konuların dışında iki ülke arasında başta Suriye olmak üzere, pek çok konuda bölgesel istişare ve iş birliği konularının gündemde bulunduğunu kaydetti.

Pekcan, iki ülkenin bölgenin istikrarına ve barışına katkı sağlamak için ciddi çaba gösterdiğine işaret ederek, "Bugüne kadar iki ülke arasında 40 yakın anlaşma ve protokol imzalandı. Geçen sene aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ürdün tarafından feshedilmesine rağmen Türkiye olarak karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimizin korunmasını ve geliştirilmesine her zaman önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. STA'nın iptaliyle beraber anlaşma sürecinde 800 milyon-1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz negatif yönde etkilenmiştir. Bu kapsamda, Ürdün'e ihracatımız yüzde 20, ithalat ise yüzde 70 azaldı." diye konuştu.

Bugün ikili ticaret ilişkilerin yeniden ivme kazanmasını teşvik etmek üzere bir çerçeve anlaşması imzalanacağını aktaran Pekcan, bu anlaşmanını aynı zamanda iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasını da öngördüğünü vurguladı.

Pekcan, Karma Ekonomik Komisyonu anlaşması kapsamında başta ekonomi, ticaret ve yatırımlar olmak üzere 16 ayrı konuda Ürdün ile iş birliği imkanı bulacaklarına işaret ederek, "Ancak bu Serbest Ticaret Anlaşması değil ve onun yerini tutacak bir anlaşma da değil. Nihai amacımız ülkelerimiz arasında orta ve uzun vadede ticaretin karşılıklı olarak serbestleşmesini sağlamak. Bugün Sayın Bakan ile önümüzdeki dönemde pozitif bir gündemle hareket etmeyi ve hangi alanlarda iş birliği imkanlarımızın artırılmasını ve derinleştirilmesi için çalışabileceğimizi konuştuk." dedi.

Söz konusu karşılıklı yaklaşımın iki ülke iş insanlarına yeni bir dinamizm kazandıracağını belirten Pekcan, iki ülke iş dünyasının karşılıklı olarak öngörülebilir, kolay ve sağlam bir hukuki zeminde iş birliği yapmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Pekcan, imzalanacak anlaşma ile kurulacak Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyon Anlaşması'nın da bu temellerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirterek, anlaşmanın iki ülke iş dünyası için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "KEK komisyonu kurulacak"

Bakanı Hammuri de iş birliğini geliştirmek için yeni bir çerçeve anlaşması imzalandığını vurgulayarak, Serbest Ticaret Anlaşması'nın feshedildiği dönemin geride kaldığını belirtti.

Anlaşmanın çok önemli olduğunu kaydeden Hammuri, "Bu anlaşma çerçevesinde KEK komisyonu kurulacak. Her iki ülke de çok isteklidir, iyi niyet vardır. Çerçevesi belirlenmiş, iki ülke yararının dengeli biçimde olmasına yardım edecek anlaşmalar ortaya çıkacaktır." dedi.

Yapılacak anlaşmaların yatırım, serbest ticaret, hizmet, turizm gibi alanlarda olacağını anlatan Hammuri, bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin takvim belirlenmesinde hem fikir olduklarını bildirdi.

Törende, Bakan Pekcan ile Hammuri, Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

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