Türkiye-Ürdün arasında ticari iş birliği anlaşması imzalandı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacımız Türkiye ile Ürdün arasında orta ve uzun vadede ticaretin karşılıklı olarak serbestleşmesini sağlamak." dedi.

"Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın imza töreni, Bakan Pekcan ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri'nin katılımıyla Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ürdün ilişkilerinin bölgesel refah ile istikrarın sağlanması ve korunması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 2 yılda 5 kez bir araya gelmesinin de bunun en önemli göstergesi olduğunu anlatan Pekcan, ekonomik konuların dışında iki ülke arasında başta Suriye olmak üzere, pek çok konuda bölgesel istişare ve iş birliği konularının gündemde bulunduğunu kaydetti.

Pekcan, iki ülkenin bölgenin istikrarına ve barışına katkı sağlamak için ciddi çaba gösterdiğine işaret ederek, "Bugüne kadar iki ülke arasında 40 yakın anlaşma ve protokol imzalandı. Geçen sene aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ürdün tarafından feshedilmesine rağmen Türkiye olarak karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimizin korunmasını ve geliştirilmesine her zaman önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. STA'nın iptaliyle beraber anlaşma sürecinde 800 milyon-1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz negatif yönde etkilenmiştir. Bu kapsamda, Ürdün'e ihracatımız yüzde 20, ithalat ise yüzde 70 azaldı." diye konuştu.