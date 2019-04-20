Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında faaliyette bulunacak firmaların, anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması ve asgari 1 milyon lira sermayeye sahip olması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektronik ürün senetleri ile bunlara dayalı vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasında, aracılık yapılabilmesi için bakanlıktan faaliyet izni alınacak. Faaliyet izni talebinde bulunanların anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması, asgari 1 milyon lira sermayeye sahip olması gibi bazı şartları taşıması gerekecek.

Aracılar, borsanın uygun görüşü ve bakanlık izni ile şube açabilecek, bu faaliyeti dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai iş yapamayacak. Aracılar, Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamayacak, müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamayacak, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemeyecek.